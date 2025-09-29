Chi sono gli eletti nel consiglio regionale delle Marche? Le ultime notizie

Ancona, 29 settembre 2025 – Le Marche hanno scelto la continuità. Il Governatore rimane per altri 5 anni Francesco Acquaroli (col 52%, battuto Matteo Ricci fermo al 44%), ma ad essere eletti oggi ci sono anche i 30 membri del consiglio regionale. Le definizione del ‘Parlamentino’ non è ancora definitiva, ecco i nomi che emergono finora da ogni circoscrizione.

Circoscrizione di Ancona

Valeria Mancinelli miss preferenze in questa, importante tornata elettorale a livello di seggio provinciale. L’avvocato anconetano ha portato a casa un bottino di voti complessivo davvero notevole: a risultato ancora non definitivo aveva raggiunto le 7.615 preferenze a carattere provinciale, contro le 3.170 del secondo in classifica, Maurizio Mangialardi davanti a Braconi (2.632) e Brisighelli (2.595).

Male la segretaria provinciale, Chantal Bomprezzi (2.408), davanti a Simone Pugnaloni (2.343).

Emozionante la sfida interna a Fratelli d’Italia, con Marco Ausili (4.003) che alla fine ha relegato il favorito, Giacomo Bugaro, al secondo posto (3.744).

Molto indietro l’assessore Goffredo Brandoni (1.380), superato anche da Angelica Lupacchini (1.444).

Incerta la sfida in Forza Italia, terzo partito dell’anconetano, dove in tre si sono giocati la leadership fino alla fine: Tiziano Consoli, Mirko Bilò e Lindita Elezi, rispettivamente 1.984, 1.673 e 1.643 voti.

Ottimo il risultato complessivo della lista civica di Matteo Ricci; scontato il primo posto di Antonio Mastrovincenzo (1.936), straordinario risultato di Roberto Maccaroni (663).

Da segnalare il cattivo risultato dell’assessore leghista di Ancona Antonella Andreoli (399): quarta con poco meno di un decimo dei voti di Luca Paolorossi (3.361), sindaco di Filottrano, anche lui sicuramente con un posto in consiglio regionale.

Da segnalare infine la sfida in Avs vinta da Ancona Nobili (1.858) su Agnese Santarelli (1.614) e gli scarsi risultati del Movimento 5 Stelle e delle liste civiche di destra e sinistra.

Circoscrizione di Pesaro

Secondo la prima ripartizione dei seggi (provvisoria) i sette eletti della provincia di Pesaro Urbino saranno Francesco Baldelli, Nicola Baiocchi, Micaela Vitri, Enrico Rossi; Massimo Seri; Marta Ruggeri e Giacomo Rossi.

Con certezza Baldelli, già assessore sotto il primo mandato di Acquaroli, è il re delle preferenze con i suoi 6.306 voti (dati provvisori, quando mancavano pochi seggi).

Regina per le preferenze conquistate è Micaela Vitri, già consigliere regionale Pd, con 6.140 voti. Del primo partito in provincia, Fratelli d’Italia, Nicola Baiocchi è il terzo in assoluto avendo preso 4.254 preferenze.

Del secondo partito in provincia, il Pd, il vicesindaco di Pesaro Daniele Vimini, attestatosi a 5.159 preferenze, è il primo dei non eletti.

Vitri ha distanziato di molto Alessia Morani, attestatasi a 2.972 preferenze.

Stando ai dati parziali, Morani è quarta, preceduta dal sindaco di Cantiano Alessandro Piccini che conquista il bronzo Pd con 3.245 preferenze.

Se Baldelli dovesse entrare in giunta, Nicola Barbieri con 4.111 preferenze potrebbe essere tra gli eletti del Consiglio regionale.

Il terzo partito in provincia è Forza Italia, ma Stefano Aguzzi con 3.095 voti resta fuori dal Consiglio.

Dietro di lui – in quota Base Popolare, il partito fondato da Gian Mario Spacca – primeggia Emanuele Petrucci, sindaco di Mombaroccio che alle 22 si attestava a 2.021 preferenze.

Notevole l’affermazione della lista civica Matteo Ricci presidente che nei numeri tallona il partito dei forzisti.

Al suo interno Massimo Seri, ex sindaco di Fano, socialista, con 1424 voti entra nell’assise regionale.

Della Lega entrerà Enrico Rossi, sindaco di Cartoceto, con 3.340 voti.

Exploit di Giacomo Rossi dei Civici Marche che entra con 2.572 voti.

Ad essere eletta sarà anche la pentastellata Marta Ruggeri con 2.488 voti. Una conferma anche per lei. Ma l’ufficialità ci sarà domani.

Circoscrizione di Ascoli Piceno

Oltre ottomila preferenze. L’assessore comunale ascolana Francesca Pantaloni è stata la più votata in tutta la provincia. Una grande soddisfazione, per lei, che proprio un anno fa aveva intrapreso il proprio mandato al fianco del sindaco Fioravanti.

“Sono davvero contenta – racconta l’esponente di FdI –. E’ una vittoria ottenuta grazie al lavoro e all’impegno di tutto il gruppo. Lavorerò per tutte le Marche e ringrazio anche il presidente Acquaroli per tutto ciò che ha fatto e continuerà a fare. Un risultato che va al di là di ogni più rosea aspettativa della vigilia. Superare le ottomila preferenze è davvero qualcosa di clamoroso. Grazie davvero a tutti coloro che mi hanno dato fiducia”.

Entra in consiglio regionale, sempre nelle fila di Fratelli d’Italia, anche Andrea Cardilli, sindaco di Colli. "Sono riuscito a ottenere più di settemila voti, è qualcosa di straordinario – spiega il carabiniere, scelto dal senatore Guido Castelli per entrare a Palazzo Raffaello -. Ringrazio ovviamente Castelli e tutti coloro che hanno creduto in me. In particolare, poi, consentitemi di dire grazie a tutti quei sindaci che mi hanno appoggiato e che, talvolta, hanno dovuto subire anche commenti poco carini e sgradevoli per la scelta che hanno fatto. Il futuro di Colli? Sarà comunque in buone mani – prosegue il sindaco, visto che di fatto dovrà lasciare l’incarico nel suo paese –. E io resterò sempre accanto a questa comunità”.

Raggiante, e non potrebbe essere diversamente, anche Andrea Maria Antonini, assessore uscente della Lega. "La soddisfazione è il premio di un lavoro effettuato sul territorio – spiega Antonini –. E’ stata dura, non è mai facile riconfermarsi. Mi sento premiato dall’impegno profuso in questi cinque anni. Che dire, continuiamo nel nostro progetto insieme al presidente Francesco Acquaroli. Sapevo di essere forte nella lista, ma il problema era legato al fatto che scattasse o meno il seggio. Per fortuna ce l’abbiamo fatta e anche io non posso far altro che ringraziare tutti coloro che mi hanno permesso di portare avanti il mio lavoro anche nel prossimo mandato”.

Infine, per il Partito Democratico l’ha spuntata Enrico Piergallini, ex sindaco di Grottammare, che ha avuto la meglio su Francesco Ameli. L’esponente rivierasco ha ottenuto 6.558 preferenze, mentre l’ascolano si è ‘fermato’ (per così dire) a 6.355 voti.

Circoscrizione di Fermo

Boom di preferenze per il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro (“I Marchigiani per Acquaroli”) che entra in consiglio regionale con oltre 9mila le preferenze. Un altro nome è quello di Andrea Putzu, uomo di punta di Fratelli d’Italia, primo partito per la provincia di Fermo che entra con oltre 5900. Della partita dovrebbe essere anche Jessica Marcozzi di Forza Italia che ha ottenuto circa mille e 600 preferenze. Dovrebbe entrare anche Fabrizio Cesetti (Pd), una conferma assoluta con i suoi quasi 4mila voti. L’ufficialità della nomina è attesa nella giornata di domani.

Circoscrizione di Macerata

In attesa di conoscere la composizione definitiva del nuovo consiglio regionale, è l’ex vice sindaco di Tolentino Silvia Luconi la donna più votata in provincia.

Per lei è un testa a testa con Gianluca Pasqui di Forza Italia, che ha superato le 4mila preferenze. Schierata in campo dal partito che si porta a casa il più alto gruzzolo di schede, la toleninate ha fatto la sua parte con 3.940 preferenze personali.

Peggio di lei ha fatto Pierpaolo Borroni, nonostante fosse consigliere regionale uscente e malgrado la grande presenza su tutto il territorio, e non si è neanche avvicinata, con 2.307 schede, la vice sindaco e assessore ai servizi sociali di Macerata Francesca D’Alessandro.

Subito dopo Luconi, nella classifica dei preferiti degli elettori arriva il sindaco di Montecassiano Leonardo Catena, con la bellezza di 3.990 schede con il suo nome: un risultato singolo che non salva le sorti delle elezioni, ma che conferma il suo consenso alle urne, dopo tre mandati alla guida di Montecassiano.

Romano Carancini, ex sindaco di Macerata e consigliere regionale uscente sempre con il Pd, si ferma a 3.408 preferenze.

Con Forza Italia Pasqui vince ancora il braccio di ferro domestico con il sindaco di Civitanova Ciarapica: 4.005 voti per il camerte, e appena 2.338 per il primo cittadino della città più popolosa della provincia.

Per ques’ultimo ora si apre anche un fronte interno con cui dovrà fare i conti.

La Lega si piazza al quarto posto tra i partiti della provincia.

Nel partito salviniano, Renzo Marinelli, consigliere regionale uscente, si vede attribuire 2.844 preferenze, mentre dietro di lui arriva l’ex vice presidente della Regione nonché titolare dell’assessorato più ricco, Filippo Saltamartini, il cui nome è indicato il 2.306 schede.

Per lui un risultato su cui ragionare, dopo quelli brillantissimi che lo avevano portato fino a palazzo Madama.

L’assessore pollentino Andrea Primucci traina al quinto posto in provincia la civica Matteo Ricci presidente.

Il Movimento 5 Stelle si ferma in sesta posizione; il candidato più votato è Cherubini, che totalizza 897 voti ma non risolleva da solo le sorti del partito.

I Civici Marche per Acquaroli arrivano, tra i partiti, al settimo posto, ma Jacopo Orlandani, assessore di San Severino, può essere fiero delle 1.571 schede portate a casa. Per l’Alleanza Verdi e Sinistra, l’ex sindaco civitanovese Tommaso Claudio Corvatta ottiene 845 preferenze ed è il più votato del partito, nonostante il profilo basso mantenuto durante le elezioni.

Con Libertas Unione di Centro, Luca Marconi mostra di avere ancora un tesoretto personale di voti, 1.064 preferenze per lui.

Notizia in aggiornamento

(Hanno collaborato Matteo Porfiri e Solidea Vitali Rosati)