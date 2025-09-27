Come si vota alle elezioni regionali 2025 a Pesaro: il fac simile della scheda e le istruzioni per non sbagliare

Pesaro, 27 settembre 2025 – Domenica 28 e lunedì 29 settembre nelle Marche si torna a votare per le elezioni regionali. I cittadini della Provincia di Pesaro e Urbino chiamati alle urne per eleggere presidente e nuova assemblea legislativa sono 299.838 (22.549 gli elettori all’estero), mentre in tutte le Marche sono 1.325.689. I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle 23 di domenica 28 settembre e dalle 7 alle 15 di lunedì 29 settembre.

Sono sei i candidati alla carica di presidente della Regione Marche, 18 le liste che si sono presentate a loro sostegno. Il candidato del centrodestra è il presidente uscente Francesco Acquaroli. Nato a Macerata, 51 anni, è espressione politica di Fratelli D’Italia e in questa tornata elettorale, oltre che dal suo partito, è sostenuto da Forza Italia, Lega, Unione di Centro- Liste civiche, Civici Marche, Noi Moderati e Marchigiani con Acquaroli. Dal 2020 è il presidente della Regione Marche, ma è in politica dal 1999, prima come consigliere comunale e poi sindaco di Potenza Picena, poi come consigliere regionale e nel 2018 come deputato alla Camera con Fratelli D’Italia. Il centrosinistra punta invece tutto su Matteo Ricci, ex presidente della Provincia di Pesaro e Urbino ed ex sindaco di Pesaro, oggi europarlamentare del Partito Democratico. Nato a Pesaro, 51 anni anche per lui, alle elezioni regionali è sostenuto da un campo largo composto da forze di centrosinistra che oltre al suo partito vede Alleanza Verdi e Sinistra, M5S, Progetto Marche Vive, Avanti con Ricci, Pace Salute e Lavoro e Matteo Ricci Presidente. Ad essersi candidati alla presidenza della Regione ci sono poi Lidia Mangani per il Partito Comunista Italiano, Beatrice Marinelli per Evoluzione della Rivoluzione, Francesco Gerardi per Forza del Popolo e Claudio Bolletta per Democrazia Sovrana Popolare.

Sono 123 i candidati della nostra provincia al consiglio regionale delle Marche che dovranno conquistarsi il posto per uno dei 7 seggi a disposizione nell’assemblea legislativa per Pesaro e Urbino. I candidati sono espressione di 18 liste, sette a sostegno del candidato di centrodestra Francesco Acquaroli e sette anche per il candidato del centrosinistra Matteo Ricci. A queste si aggiungono le singole liste degli altri quattro candidati presidente.

L’elettore esprime il proprio voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo. Si possono esprimere fino a due preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza. Qualora l’elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato a Presidente collegato alla lista stessa. La preferenza del candidato consigliere può essere espressa indicando sia solo il cognome sia cognome e nome. L’elettore può anche esprimere soltanto il voto per il candidato a Presidente, senza alcun voto di lista, tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato prescelto. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore della coalizione alla quale il candidato a Presidente votato è collegato. Sono nulli i voti espressi a favore di una lista provinciale e di un candidato Presidente non collegato alla lista stessa. Questo significa che non è consentito il voto disgiunto.

Secondo la legge regionale attualmente in vigore in materia, il sistema elettorale prevede 30 seggi attribuiti con sistema proporzionale in liste circoscrizionali corrispondenti ai territori delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro e Urbino. Alla nostra provincia spettano 7 seggi. Il premio di maggioranza garantisce alla coalizione vincente almeno il 55% dei seggi. Se chi vince ottiene almeno il 43%, i seggi garantiti diventano 19 su 30, mentre saranno 18 se otterrà tra il 40 e il 43% dei voti. La soglia di sbarramento è fissata al 5% per le coalizioni, escluso il caso in cui una lista contenuta nella coalizione abbia ottenuto il 3% dei voti validi.