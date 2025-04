La corsa di Francesco Acquaroli: “Le Marche saranno di nuovo grandi”

“Abbiamo ereditato il governo di una regione scoraggiata che viveva contraddizioni, disgregata tra entroterra e costa, e abbiamo cercato di ricostruire una visione per ognuno di noi, ma se non si è uniti non si va da nessuna parte – le parole di Aquaroli, accolte da una standig ovation – Noi rispondiamo con i fatti, non abbiamo bisogno di attaccare, siamo orgogliosi di dire che la nostra Regione è prima nell’utilizzo di fondi europei, un balzo in avanti importante che sottolinea il lavoro di tutti e vogliamo andare avanti per proseguire quanto abbiamo impostato e abbiamo fatto fino ad ora. La nostra è una Regione grande e deve tornare ad esserlo”.

Ad aprire l’incontro è stato il sindaco di Sengiallia Massimo Olivetti: "Ringrazio Francesco, per il coraggio che ha dimostrato nei momenti più bui della nostra città e dell’intera vallata – spiega – lo ringrazio a titolo personale, perché ogni volta che piove mi scrive ‘Massimo va tutto bene lì?’ È un messaggio banale, ma importante, perché mi fa capire che non sono solo”.

Arrivava direttamente da Traversara Andrea Morsucci, referente del Comitato tra 2 fiumi: “Stiamo aiutando anche il popolo dell’Emilia-Romagna – ha spiegato Morsucci – questo consiglio regionale ha messo al primo posto la sicurezza di tutti, dell’intera valle, siamo orgogliosi di avere avuto al nostro fianco il presidente Francesco Acquaroli. Ci è stato sempre vicino, ci ha aiutato e non ha mai smesso di ascoltarci”.

Toccante la testimonianza di Luca Angeli, che ha fatto sentire alla sala il vocale del figlio nel momento in cui gli è stata consegnata una nuova casa dopo il sisma. Poi è stata la volta dell’avvocato Corrado Canafoglia, che ha ripercorso il crack di Banca Marche. A salire sul palco è stato l’assessore Francesco Baldelli: “Stiamo ricostruendo ospedali, abbiamo aperto cantieri, stiamo risollevando l’aereoporto”, ha spiegato. A seguire, l’europarlamentare Carlo Ciccoli ha evidenziato l’importanza di “continuare a lavorare e restare uniti”.