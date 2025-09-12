Cosa dicono gli ultimi sondaggi sulle regionali delle Marche?

Ancona, 12 settembre 2025 – “Chi vince? Acquaroli o Ricci?” A fine mese si vota per le regionali delle Marche, ma la domanda che ricorre da mesi è sempre e solo questa. E le risposte che arrivano dai sondaggi parrebbero orientarsi in maniera più netta man mano che ci si avvicina alla data X.

I sondaggi di giugno non erano sufficientemente dirimenti per far capire in che direzione potrà andare l’esito elettorale essendo la distanza tra i due competitor (considerando che gli altri 4 restano poco più che comparse privilegiate di questa competizione) troppo labile e troppo fluttuante. Va tenuto d’occhio anche l’andamento del dato degli indecisi o degli astenuti che rispetto ai sondaggi di giugno (si attestava sul 46%), di luglio (36%), continua a scendere sensibilmente calando sotto la soglia del 30% segno che l’orientamento dell’elettorato si sta indirizzando in qualche modo.

L’ultimo sondaggio in ordine di tempo pubblicato oggi dal Corriere della Sera ed eseguito da Ipsos, a 15 giorni dal voto, condotto da Ipsos (800 interviste su 4249 contatti, condotte tra il 9 e l’11 settembre), vede il presidente uscente, Francesco Acquaroli (coalizione di centrodestra) al 50,1% con un vantaggio di oltre 5 punti sullo sfidante Matteo Ricci europarlamentare del Pd (candidato per il campo largo del centrosinistra) fermo al 44,8%. Sempre secondo l’Ipsos, primo partito è Fd’I (25%), seguito dal Pd (21,6%), Fi (7,3%), Avs (6,9%), M5s (6,5%), Lega (5,9%), sfiorano la soglia del 5% i Marchigiani per Acquaroli (4,8%) e la Lista civica Matteo Ricci Presidente (4%).

Acquaroli, 52%, è avanti di 6 punti rispetto al competitor Ricci, 46%, anche secondo il sondaggio Emg, condotto tra l’8 e il 10 settembre. Il 52% degli intervistati ha giudicato positivo l’operato del presidente uscente: lo dice il 79% degli elettori di centrodestra, il 65% di centro. Analizzando i dati delle liste, emergono delle differenze soprattutto tra i partiti di centro destra: Fd’I è il primo partito con il 31,5%, seguito da Pd (29%), Lega (8%), Fi (7%), M5s (6%) mentre Avs col 4% non raggiungerebbe la soglia.

Infine, il 29% degli intervistati ha sostenuto di non riconoscersi in nessuno dei due poli. In questo sondaggio sono stati posti quesiti anche sugli interventi prioritari per le Marche: per il 61% degli intervistati la sanità è una priorità, seguono i lavoro (20%)l, la formazione al lavoro (13%), le politiche per i giovani (12%), la scuola (13%). Sulla qualità della vita nella regione, il 75% si dice soddisfatto, l’80% delle donne e l’85% della fascia tra i 18 e i 34 anni. Il 51% degli intervistati assicura che andrà a votare, il 34% è incerto se andare o meno. Cinque anni fa, l’affluenza era stata del 60%, secondo il sondaggio Emg stavolta si aggirerà sul 55%.

"Sulle Marche sono rimasta contenta dei sondaggi – ha commentato oggi Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia -. Credo che Francesco Acquaroli abbia fatto un ottimo lavoro: è una persona seria e concreta, che porta a casa i progetti e credo che i cittadini se ne siano resi conto. Sono molto scaramantica, ma continueremo a fare campagna elettorale per raccontare quello che abbiamo fatto nelle Marche".

Altro sondaggio di Dire-Tecné con interviste effettuate tra il 10 e l’11 settembre: anche in questo caso Acquaroli è avanti con il 51%, mentre Ricci si ferma al 45,5% e gli altri candidati sono al 3,5%, ma va considerato un 10% di incerti. Il dato sull’affluenza si aggira tra il 50 e il 54%. Guardando le liste di centrodestra, Fd’I è al 28%, Fi al 9%, Lega al 5%, mentre per il centrosinistra, Pd al 25%, Avs il 7%, M5s 5%. Citazione essenziale per il dato relativo ai soli candidati presidenti per il sondaggio dell’Istituto Noto (del 9 settembre): Acquaroli al 49,5%, Ricci al 47%. Il primo sondaggio ‘Verso le elezioni regionali’, realizzato da Tecnè per l’agenzia Dire tra il 16 e il 17 giugno e pubblicato il 20 giugno, vedeva in vantaggio il governatore uscente con una forchetta tra il 50,5% e il 54,5%. Erano stati 6343 i contatti, hanno risposto in 1009 (16%), 5334 i rifiuti e le sostituzioni. Se si votasse oggi per le elezioni regionali quale candidato presidente voterebbe? Risposta: Francesco Acquatoli 50,5%- 54,5%; Matteo Ricci 45,5% - 49,5%. Astenuti-incerti 46%. La rilevazione successiva realizzata da Izi (sondaggio autoprodotto) aveva ribaltato il risultato con una diminuzione della quota di astenuti – incerti, comunque significativa attestandosi sul 36,3%. Il sondaggio Izi era stato condotto tra l’11 e il 12 luglio e pubblicato il 17 luglio: 3117 contatti, di cui 2117 rifiuti e intervista a 1000 utenti. Risultato: Matteo Ricci 50,5% Francesco Acquaroli 49,5%. In una campagna elettorale in cui la comunicazione politica passa sempre più dalla rete, anche le azioni sui social potrebbero risultare decisive, in termini di visibilità e, chissà, avere anche un peso all’interno delle cabine elettorali.

Secondo il sondaggio, o meglio un’analisi degli umori della rete, diffusa dall’agenzia Socialcom Italia a inizio settembre, Acquaroli veniva dato con probabilità di vittoria del 53% contro il 47% di Ricci. Inoltre, sui social, il sentiment positivo per il governatore uscente sfiorava il 70%, mentre per Ricci prevaleva un sentiment parimenti negativo, soprattutto dopo la bufera dell’inchiesta di Affidopoli (a fine agosto – inizio settembre uno dei temi più trattati sui social, anche più della sanità, 10%, e del turismo 8%).

Andava decisamente a favore di Ricci, invece, la ricerca realizzata da Arcadia (pubblicata dall’Agenzia Dire, il 18 luglio). A certificare il ruolo di protagonista nel web del candidato del centrosinistra, era il risultato di una analisi condotta sui dati di Facebook, Instagram e il parlato online tra il 15 aprile e il 15 luglio 2025. Ricci dominava per engagement, crescita della community e centralità nel dibattito web, rispetto ad Acquaroli. Nel dettaglio: il tasso di engagement di Ricci era del 5,5% contro l’1,5% di Acquaroli. Nel trimestre di riferimento della ricerca, Ricci ha ottenuto 5.942 nuovi follower (contro 952 del governatore uscente) e generato oltre 311mila interazioni a fronte delle 116.400 di Acquaroli. Più contenuti con 186 post contro 139. Su Instagram, Ricci che distanziava il competitor: 125mila like contro i 35mila di Acquaroli. L’engagement rate dice 6,3% per Ricci, 2,3% per Acquaroli. L’analisi Arcadia indagava anche l’ecosistema digitale più ampio (blog, news, forum, siti): la keyword ‘Matteo Ricci’aveva prodotto 72mila menzioni, con una potenziale reach di 100 milioni di utenti. Acquaroli si fermava a 2.300 menzioni, con meno di 2 milioni di reach.