Donne elette nelle Marche, una debacle: solo 6 su 30 consiglieri

Ancona, 30 settembre 2025 – Una donna su cinque. Il Consiglio regionale delle Marche dei prossimi cinque anni sarà principalmente maschile. Salvo possibili modifiche - una su tutte la decisione del candidato dem Matteo Ricci di restare all'europarlamento - sui 30 consiglieri che siederanno sugli scranni di Palazzo Leopardi saranno solo 6 le donne, il 20% del totale.

Tre in maggioranza: Silvia Luconi e Francesca Pantaloni per Fratelli d'Italia e Jessica Marcozzi per Forza Italia. Tre all'opposizione: Micaela Vitri (riconfermata) e l'ex sindaca di Ancona Valeria Mancinelli per il Pd e Marta Ruggeri (riconfermata) per il M5s. Rispetto alla precedente legislatura, quando erano dieci su 30, diminuisce la quota femminile.

Un calo che porta le Marche tra le Regioni con il minor numero di consigliere. Vedremo se, nella composizione della nuova giunta, Francesco Acquaroli ne terrà conto: nella squadra (uscente) del presidente siede una sola donna, Chiara Biondi.

Il nodo astensione

Al termine della due giorni di voto, sono andati alle urne il 50,01% dei marchigiani. Un dato su cui riflette Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera: “L'astensionismo è un dato che va contrastato, ed è un problema serio per la democrazia quando metà degli aventi diritto non va a votare. Però mi ricordo che qualche mese fa in Emilia-Romagna l'affluenza è stata ancora più bassa (fu del 46,42%, ndr) e non ho visto la stessa attenzione da parte della stampa. L'astensionismo è un fenomeno che va affrontato, ma vale quando vince la sinistra come quando vince il centrodestra: mi avrebbe fatto piacere sentire le stesse domande anche allora”, punge il meloniano a Ping Pong, Rai Radio1. Che riserva anche una battuta al vetriolo per lo sconfitto Matteo Ricci: “Alle europee aveva preso più voti della Schlein. Oggi il risultato è quello che è, la dimostrazione che non contano le battaglie ideologiche ma come si governa concretamente", ha aggiunto.

E poi, ancora, onore al vincitore, Francesco Acquaroli: "Non ci sono roccaforti – sottolinea Bignami –: esistono territori in cui, se governi bene, i cittadini ti riconoscono fiducia e, se governi male, giustamente non ti premiano. L'idea delle roccaforti appartiene forse più alla sinistra, che spera in una rendita di posizione in regioni come la Toscana. Noi ci presentiamo con risultati concreti."