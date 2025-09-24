Elezioni nelle Marche: tutti i nomi dei 526 candidati

Ancona, 24 settembre 2025 – Il voto per eleggere la nuova giunta e il governatore delle Marche è alle porte. Alle prossime elezioni regionali nelle Marche, previste per il 28 e 29 settembre 2025, gli elettori marchigiani aventi diritto al voto chiamati alle urne saranno circa 1 milione e 300 mila (1.263.236 per la precisione).

Ecco i dati per la corsa alle elezioni regionali nelle Marche di domenica 28 e lunedì 29 settembre

Questo numero è suddiviso tra le cinque province e vede una leggera prevalenza di donne, con 654.403 elettrici contro i 608.833 elettori maschi. La provincia con il maggior numero di elettori è quella di Ancona, seguita da Pesaro e Urbino, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo.

I candidati presidente della Regione

I candidati per la presidenza in Regione sono sei: il governatore uscente Francesco Acquaroli con il centrodestra, l’europarlamentare del Pd ed ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci, Claudio Bolletta (Democrazia sovrana e popolare), Lidia Mangani (Partito comunista), Beatrice Marinelli (Evoluzione della rivoluzione) e Francesco Gerardi (Forza del popolo).

Candidati consiglieri regionali

Sono 18 le liste presentate, per 526 candidati che si contendono i 30 posti in consiglio regionale: la provincia di Ancona ne eleggerà 9, 7 quella di Pesaro-Urbino, 6 il Maceratese, 4 per l’Ascolano e 4 per il Fermano.

Tutti i nomi dei candidati consiglieri

Nei seguenti link potete consultare tutti i nomi dei 526 candidati in lizza per uno dei 30 posti disponibili. L’elenco completo è diviso per province:

Ancona

Pesaro

Macerata

Ascoli

Fermo