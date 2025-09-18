Elezioni Marche 2025, chi sono i due candidati impresentabili

Ancona, 18 settembre 2025 – Jessica Marcozzi e Armando Bruni: sono due i candidati ritenuti ‘impresentabili’ e segnalati dalla commissione parlamentare Antimafia, nell'ambito dei controlli svolti in merito ai candidati, per le elezioni regionali nelle Marche.

Il reato contestato, per entrambi ma in diversi procedimenti, è quello di bancarotta fraudolenta.

Chi sono i due impresentabili

Jessica Marcozzi è capogruppo uscente di Forza Italia in consiglio regionale. E’ anche coordinatrice provinciale e vicario regionale di Forza Italia a Fermo, ed è candidata a uno scranno in consiglio regionale nelle liste, ovviamente, di Forza Italia a Fermo. Per lei, il giudice dell'udienza preliminare di Fermo il 25 gennaio 2024 ha disposto il rinvio a giudizio per bancarotta fraudolenta. “Il procedimento è attualmente pendente in fase dibattimentale, con prossima udienza fissata al 14 gennaio 2026”.

Armando Bruni, candidato ad Ascoli al Consiglio regionale delle Marche per la lista ‘Liste civiche-Libertas-Unione di centro’ di Fermo. Il tribunale di Fermo, il data 16 giugno 2022, ha disposto per Bruni il rinvio a giudizio per i reati di bancarotta fraudolenta e di false comunicazioni sociali. Il procedimento è pendente in fase dibattimentale davanti al tribunale di Fermo, con prossima udienza fissata al 29 ottobre 2025.