Elezioni Marche, il voto visto dal capogruppo di FdI. Bignami: “Premiati dal risultato”

Ancona, 1 ottobre 2025 – Centoventi minuti prima dello spoglio che ha portato Francesco Acquaroli alla vittoria nelle Marche, Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, faceva i compiti di matematica insieme con la figlia, tra exit poll e chiamate da mezz’Italia: “I numeri mi piacciono, con le preferenze mi sono confrontato da sempre”.

Presidente Bignami, per la prima volta Fratelli d’Italia è il primo partito nelle Marche: 27,4% contro il 22,5% del Pd.

“È un premio al lavoro: quanto fatto a livello regionale, ma anche nazionale, ha pagato”.

Galeazzo Bignami, con il neoeletto Francesco Acquaroli e con Arianna Meloni

Doveva essere l’Ohio d’Italia. Non lo è stato: Acquaroli ha vinto di 8 punti, 52,4 contro il 44,4 di Matteo Ricci. Se l’aspettava?

“L’Ohio era un’esagerazione in cui non abbiamo mai creduto, impartita dalla sinistra che puntava al ribaltone nazionale”. Bignami sorride.

A cosa pensa?

“Mi sono molto divertito a leggere i titoli di alcuni dirigenti Pd che asserivano si trattasse solo di una competizione locale. Oggi. Hanno perso credibilità”.

Acquaroli ha vinto (51,3 a 45,3) anche nella provincia di Pesaro-Urbino, la provincia di cui Matteo Ricci è stato presidente. Il capoluogo invece è rimasto al suo ex sindaco. Si aspettava un risultato simile?

“Sì. A Pesaro esiste un sistema di potere con radici profonde che ha portato a risultati ancora pro Ricci. Lo stesso sistema di potere è stato penalizzante negli anni per l’entroterra e per la costa (penso a Fano e Marotta), dove non a caso avevamo già conquistato alcuni municipi. Il Pd ora parla di aree interne e sicurezza, ma ricordo che 9 Comuni interni preferirono andare in Romagna pur di non stare con Pesaro...”.

Queste Regionali saranno un midterm per il Governo?

“L’enfatizzazione del voto marchigiano e degli altri risponde a una sola logica: la sinistra voleva un referendum su Giorgia Meloni per interposta persona”.

Si spieghi meglio.

“Hanno cercato di ideologizzare il voto, hanno parlato della Flotilla e di Gaza, mai di Marche e marchigiani. Non era un midterm, Acquaroli ha vinto perché è Acquaroli. Ma se di midterm volessimo parlare, indicherebbe solo che FdI cresce. E pure il consenso del Governo”.

Ora la Calabria.

“Dove c’è sempre stata alternanza. Ma questa sinistra già dà per certa la vittoria di Occhiuto. L’unica cosa larga non mi pare il campo, ma la distanza con il centrodestra”.

In Toscana però non sarà così semplice.

“Vogliamo dare con Alessandro Tomasi un’alternativa a un territorio, dimostrando che può essere meglio della stessa minestra cucinata da 50 anni”.

Torniamo alle Marche. Ricci ha denunciato strumentalizzazioni dopo l’inchiesta pesarese che lo vede coinvolto.

“Se parliamo di iscrizione nel registro degli indagati, era stato l’ex presidente delle Marche Luca Ceriscioli a dire che il Pd era consapevole del rischio in campagna elettorale. Acquaroli non ha mai detto una parola sull’inchiesta: ricordo invece quanto è stato fatto con Giovanni Toti in Liguria dalla sinistra”.

Cosa?

“Un linciaggo, non equiparabile a nessuno”.

Ricci però ha denunciato il trattamento subito.

“Se si riferisce alla stampa, beh, la stampa è libera”.

L’europarlamentare ha preso tempo sul suo futuro.

“Ho notato. Andrea Orlando, in Liguria, dimostra che si può stare in una Regione. Iniziano però a esserci dei retropensieri: o che Ricci non abbia un progetto per le Marche, o che non voglia rinunciare all’immunità parlamentare rimanendo in Europa. Avrebbe potuto chiarirlo già in campagna elettorale. E’ eloquente, no?”.