Elezioni Regionali Marche, Meloni e i big insieme ad Ancona per Acquaroli: dove e quando

Ancona, 2 settembre 2025 — Mercoledì 17 settembre, alle 18, Ancona ospiterà un significativo appuntamento politico: la premier Giorgia Meloni arriverà in città per sostenere la rielezione del governatore uscente delle Marche, Francesco Acquaroli. Al suo fianco i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, a sottolineare l’unità del governo e del centrodestra nella competizione regionale.

La data ha un preciso valore simbolico: le Marche — regione ponte tra Nord e Centro Italia — saranno le prime a votare nel weekend del 28 e 29 settembre. Un momento cruciale per testare l’appeal del governo su un territorio in bilico. Il luogo dell’incontro, ancora da definire, sarà nel cuore di Ancona: inizialmente era stata ventilata l’ipotesi di Piazza Cavour, ma nelle ultime ore si stanno valutando altri scenari, probabilmente più attrezzati per la mobilitazione politica e con una cornice urbana più adatta. In ogni caso, la scelta cadrà su una location centrale, capace di garantire visibilità e partecipazione popolare.

Non si tratta del primo grande evento con i vertici del governo nella città dorica. Già lo scorso 4 agosto, sempre ad Ancona, alla Mole Vanvitelliana, Meloni, Salvini e Tajani avevano presentato il nuovo Piano per lo sviluppo delle Marche, insieme alla Zes (Zona economica speciale) e a una serie di infrastrutture. Un segnale politico ed economico di forte rilevanza per il territorio.

Intanto, sul fronte digitale, la campagna elettorale sembra ben avviata. Secondo un’analisi della società Socialcom Italia, diffusa in anteprima nella trasmissione Quarta Repubblica, i sentimenti espressi sui social nella regione indicano un vantaggio per Acquaroli: per lui una probabilità di vittoria stimata al 53% contro il 47% per il suo principale avversario, l’europarlamentare Matteo Ricci. Il sentiment positivo nei suoi confronti sfiora il 70%, mentre per Ricci prevale una valutazione negativa, influenzata anche da una recente inchiesta giudiziaria di cui è stato oggetto. Tra i temi più discussi online, l’indagine pesa per il 44%, seguita dalla sanità (10%) e dal turismo (8%).

Questo dato digitale di analisi degli umori della rete offre un indicatore interessante sull’andamento della campagna, capace di influenzare e orientare l’opinione pubblica. In sintesi: Ancona diventa nelle prossime settimane una sorta di “arena strategica” per la politica nazionale. Le mosse di Meloni & Co. nelle Marche assumono così una doppia dimensione: locale, per la guida della regione, e nazionale, per testare terreno in vista di eventuali sviluppi futuri. Il voto del 28-29 settembre potrebbe segnare una svolta, e il centro storico di Ancona sarà, stavolta più che mai, un palcoscenico centrale.