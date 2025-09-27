Ascoli, fac simile e guida al voto per le elezioni regionali 2025

Ascoli, 27 settembre 2025 – Sono 180.172 gli aventi diritto al voto nella provincia di Ascoli Piceno per le prossime elezioni Regionali. In tutto, si voterà in 214 sezioni dislocate nei 33 Comuni in cui si articola il Piceno: 87.618 sono gli uomini, 92.554 invece le donne.

Si vota domenica 28 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 29 dalle 7 alle 15. Sei candidati alla presidenza, diciassette le liste collegate (in provincia manca quella del Partito Comunista) e 68 aspiranti consiglieri regionali: questi i numeri relativi al Piceno.

La sfida è tra il governatore uscente Francesco Acquaroli con il centrodestra, l’europarlamentare Matteo Ricci per il centrosinistra, Claudio Bolletta (Democrazia sovrana e popolare), Lidia Mangani (Partito comunista), Beatrice Marinelli (Evoluzione della rivoluzione) e Francesco Gerardi (Forza del popolo). Nessuno di loro è originario del Piceno. Su un totale di trenta consiglieri regionali, la provincia di Ascoli ne eleggerà quattro.

Semplicissimo il meccanismo di voto. Muniti di tessera elettorale e documento di identità valido, i cittadini piceni potranno esprimere la loro preferenza seguendo diverse opzioni. In primo luogo, potranno semplicemente votare per il candidato presidente barrando sulla scheda elettorale il rettangolo dove compare il suo nome. In alternativa, possono tracciare una “X” sia nel riquadro del nome sia sul simbolo di una delle liste che lo sostengono, non essendo ammesso il voto disgiunto. Sarà possibile anche votare solo per una lista, ma in questo caso il voto sarà automaticamente conteggiato anche in favore del candidato presidente a essa collegato.

Per il ruolo di consiglieri regionali, l’elettore potrà indicare fino a due candidati della stessa lista. Nel caso in cui il cittadino decida di esprimere entrambe le preferenze, queste devono riguardare due candidati di genere diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.

Per votare, è necessaria la tessera elettorale (con almeno uno spazio libero per il timbro) ed essere in possesso di una carta di identità valida. I Comuni dispongono aperture straordinarie degli uffici elettorali e dell’anagrafe, nei giorni del voto: chi ha esaurito gli spazi sulla tessera o l’ha smarrita o chi deve rinnovare il documento di identità, può rivolgersi agli uffici preposti.