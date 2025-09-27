Il fac simile della scheda e come votare a Macerata alle elezioni regionali 2025

Macerata, 27 settembre 2025 – Sono 291.812 gli abitanti della provincia di Macerata (per 321 sezioni) chiamati a scegliere il nuovo presidente della Regione Marche e a rinnovare la composizione dell’assemblea legislativa.

Si vota domenica 28 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 29 dalle 7 alle 15. Si contano 54.533 elettori all’estero.

Sei candidati alla presidenza, diciotto liste collegate, 107 aspiranti consiglieri regionali (qui tutti i nomi in lista) nel Maceratese. La sfida è tra: il governatore uscente Francesco Acquaroli con il centrodestra, l’europarlamentare Matteo Ricci per il centrosinistra, Claudio Bolletta (Democrazia sovrana e popolare), Lidia Mangani (Partito comunista), Beatrice Marinelli (Evoluzione della rivoluzione) e Francesco Gerardi (Forza del popolo).

Su un totale di trenta consiglieri regionali, la provincia di Macerata ne eleggerà sei; nove saranno i rappresentanti dell’Anconetano, sette del Pesarese, quattro per l’Ascolano e altrettanti per il Fermano.

Nel Maceratese sono 107 i nomi in corsa per una poltrona a Palazzo Raffaello: tutte le liste hanno presentato sei candidati, a parte il Pci che si è fermato a cinque.

Tutti in campo i sei consiglieri maceratesi uscenti: per la maggioranza Simone Livi e Pierpaolo Borroni di Fratelli d’Italia, Renzo Marinelli e Anna Menghi della Lega, Gianluca Pasqui di Forza Italia; per l’opposizione Romano Carancini del Partito democratico.

È della partita anche l’unico assessore uscente maceratese, il cingolano Filippo Saltamartini, in corsa con la Lega dopo cinque anni in cui ha avuto la delega alla sanità e dopo la nomina a vicepresidente nell’ottobre del 2022.

Per partecipare al diritto-dovere del voto, è necessaria la tessera elettorale (con almeno uno spazio libero per il timbro) e la carta di identità valida. I Comuni dispongono aperture straordinarie degli uffici elettorali e dell’anagrafe, nei giorni del voto, per venire incontro a chi ha esaurito gli spazi sulla tessera o l’ha smarrita e per chi deve rinnovare il documento di identità.

L’elettore può: - Votare solo per un candidato alla carica di presidente tracciando un segno sul nome. In tale caso il voto si intende espresso anche a favore della lista, ovvero della coalizione di liste ad esso collegata. - Votare per un candidato alla carica di presidente e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno anche sul simbolo di una lista. - Votare solo per una lista. In tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente a essa collegato. Non è ammesso il voto disgiunto. Sono nulli i voti espressi a favore di una lista provinciale e di un candidato presidente non collegato alla lista stessa.

L’elettore esprime il suo voto nella lista provinciale tracciando un segno nel relativo rettangolo. Può esprimere fino a due preferenze; può esprimere, scrivendo il cognome – oppure il nome e il cognome in caso di omonimia - una o due preferenze per i candidati a consigliere regionale della lista prescelta. In quest’ultimo caso devono essere di genere diverso, per una donna e per uomo o viceversa. In caso contrario, la seconda preferenza è annullata e resta valida solo la prima.

Qualora l’elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato a presidente collegato alla lista stessa.

L’elettore però può anche esprimere soltanto il voto per il candidato a presidente, senza alcun voto di lista, tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato prescelto. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore della coalizione alla quale il candidato a presidente votato è collegato.