Fac simile della scheda elettorale alle regionali 2025: come si vota a Fermo

Fermo, 27 settembre 2025 – Su un totale a livello regionale, di 1.330.501 elettori, sono 150.422 i cittadini aventi diritto al voto residenti nella provincia di Fermo che il 28 e 29 settembre sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo Presidente della Regione Marche e il nuovo consiglio regionale composto da 30 consiglieri, attribuiti con sistema proporzionale in liste circoscrizionali corrispondenti ai territori delle 5 province. Per il fermano, i seggi sono 4.

L’elettorato fermano, numericamente il minore rispetto alle altre province, è suddiviso in 168 sezioni (di cui 1 ospedaliera) e rispetto a 5 anni fa, registra un incremento dell’1,8%. Tra gli elettori fermani, figurano 816 neo maggiorenni (su un totale di 7.167, ovvero -2,1% rispetto al 2020) e, piccola curiosità, Fermo è l’unica provincia che fa registrare un incremento sia pur impercettibile (appena lo 0,1%) di questi nuovi elettori rispetto all’ultima tornata elettorale, rispetto a tutte le altre province dove, invece, gli elettori 18enni sono ovunque in calo. Un altro dato interessante è relativo agli elettori residenti all’estero che complessivamente sono 158.177, di cui 19.041 relativi al fermano (+20,6% rispetto alle passate elezioni regionali). Infine, solo nelle di Fermo ed Ascoli Piceno, gli elettori potranno scegliere tra 5 candidati a Presidente, e non 6, in quanto Lidia Mangani (Partito Comunista Italiano) non ha presentato alcun candidato consigliere.

È stato effettuato il sorteggio per l’ordine di comparizione nella scheda elettorale: - Francesco Gerardi (Forza del Popolo) - Matteo Ricci (Pace Salute Lavoro, Avs, Progetto Marche Vive, Movimento 5Stelle, Matteo Ricci Presidente, Avanti con Ricci, Pd) - Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana Popolare) - Francesco Acquaroli (Noi Moderati, Civici Marche, Fi, Marchigiani per Acquaroli, Lega, Udc, Fd’I) - Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione)

Le urne sono aperte domenica 28 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 29 settembre, dalle 7 alle 15. Gli aventi diritto al voto devono recarsi al seggio (indicato nella scheda elettorale) con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Qualora quest’ultima sia esaurita o smarrita, sarà sufficiente rivolgersi all’ufficio elettorale del Comune di residenza per ottenere un duplicato. Si può votare per una delle liste provinciali, tracciando un segno sul relativo rettangolo. Si possono esprimere fino a due preferenze tra i candidati consiglieri (scrivendo nome e cognome o solo il cognome) purché di genere diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza. Qualora l’elettore esprima il suo voto solo per una lista provinciale, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato a Presidente collegato alla lista stessa. E’ possibile votare anche solo per il candidato a Presidente, senza alcun voto di lista, tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato prescelto. In questo caso, il voto è validamente espresso anche a favore della coalizione cui è collegato il candidato a Presidente.

Sono nulli i voti espressi a favore di una lista provinciale e di un candidato Presidente non collegato alla lista stessa.

Inizia appena chiuse le urne, alle ore 15 del 29 settembre. Il premio di maggioranza garantisce alla coalizione vincente almeno il 55% dei seggi con diverse fasce percentuali di voti validi. La soglia di sbarramento è fissata al 5% per le coalizioni, escluso il caso in cui una lista contenuta nella coalizione abbia ottenuto il 3% dei voti validi. La coalizione vincente vede garantita la sua stabilità tramite il premio di maggioranza: 19 seggi se la coalizione vincente ha ottenuto almeno il 43% dei voti validi; 18 seggi se ha ottenuto tra il 40 e il 43% dei voti.

Sono 6 i candidati a Presidente della Regione Marche, 18 le liste che li supportano (le pubblichiamo nell’ordine di comparizione nella scheda elettorale). Nel fermano, sono 70 i candidati consiglieri regionali (l’unica candidata presidente non supportata da candidati consiglieri in questa provincia è Lidia Mangani) che si contenderanno la conquista dei 4 scranni in palio. Candidato presidente: Francesco Gerardi Forza del Popolo: Andrea Bibini, Fabiana Fiatti, Roberto Ripari, Valerie Valdarchi) Candidato Presidente: Matteo Ricci Pace Salute Lavoro: Michele Ciccola, Mauro Fuschi, Silvia Marani, Giuseppina Piergallini. Alleanza Verdi e Sinistra: Gabriele Cannella, Giovanna Fanci, Monia Morlacco, Federico Spagnoli Progetto Marche vive: Maria Rosaria Borriello, Stefano Cencetti, Anna Maria Isidori, Gaetano Massucci. Movimento Cinque Stelle: Stefano Fortuna, Silvana Emili Matteo Ricci Presidente: Francesco Trasatti, Daniela Minnetti, Argeo Funari, Matilde Fagiani. Avanti con Ricci: Marco Di Stefano, Valeria Leoni, Fabriano Nino Sara Pilia Partito Democratico: Chiara Croce, Fabrizio Cesetti, Susanna Cola, Nicola Loira. Candidato Presidente: Claudio Bolletta Democrazia Sovrana Popolare: Marianella Fioravanti, Enzo Pennetta, Daniela Nicodemo, Massimiliano Mora Candidato Presidente: Francesco Acquaroli Noi Moderati: Marco Marinangeli, Livia Paccapelo, Martina Susino, Ugo Ciarrocchi Civici Marche: Rita Taboni, Andrea Lattanzi, Michelangelo Blasi, Melissa Sciacca Forza Italia: Jessica Marcozzi, Marco Rotoni, Antonella Anzalone, Lorenzo Morresi (Base Popolare) Marchigiani per Acquaroli: Paolo Calcinaro, Emiliano Carnevali, Milena Sebastiani, Maria Teresa Illuminati. Lega: Alan Petrini, Erika Acciarri, Fabio Senzacqua, Maria Lina Vitturini. Udc: Gianbattista Catalini, Graziella Cocci, Federica Nepi, Giampiero Tarulli Fratelli d’Italia: Andrea Putzu, Gianluca Tulli, Francesca Ascenzi, Elisabetta Ceroni Candidato Presidente: Beatrice Marinelli Evoluzione della Rivoluzione: Alice De Simone, Massimo Petracci, Luigi Ricci, Donatella Tizi