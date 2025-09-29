Il governatore Francesco Acquaroli riconfermato: “I primi dossier: giovani e sanità”

Ancona, 30 settembre 2025 – Stesso quartiere generale, stesso risultato. Allora, cinque anni fa, settembre 2020, la futura premier Giorgia Meloni arrivò diretta al comitato elettorale per congratularsi di persona con Francesco Acquaroli per la storica elezione a presidente delle Marche (col centrodestra unito). Stavolta si complimenterà, per prima, da Roma. E lui, il confermato governatore, a sua volta le dedicherà la vittoria. “Sono orgoglioso di esserle amico. Il lavoro che abbiamo fatto con il Governo qua nelle Marche è stato importante come il lavoro sul territorio: il gioco di squadra vince sempre”.

Francesco Acquaroli non nasconde affatto l’emozione e apre ringraziando candidati e coalizione che si sono spesi “intorno alla sfida di un intero territorio. C’erano esigenze che per tanti anni non erano state risolte e che noi abbiamo iniziato ad affrontare con grande discontinuità”. Pur in un contesto segnato dalle emergenze, come pandemia e alluvione, per arrivare al post sisma. Sui temi oggetto di intervento, sottolinea infrastrutture, rilancio economico e riforma sanitaria da completare.

Presidente Acquaroli, secondo lei cos’hanno premiato i marchigiani della vostra proposta?

“Secondo me la visione che abbiamo dato, il lavoro svolto. Il metodo utilizzato, la nostra volontà di dialogo. Ci siamo messi sempre in discussione, me per primo. E quando c’era un’idea, prima di scegliere, veniva sempre elaborata. C’è stata un’apertura importante per la nostra regione. E penso anche perché c’era un lavoro che era iniziato e iniziava a dare i primi risultati. Questo credo sia stato colto. In tanti, tantissimi ci hanno detto: ‘Avete fatto bene, dovete andare avanti’”.

Ma c’è, invece, un qualche rammarico?

“Noi abbiamo fatto quello che volevamo fare. Però, dovessi dire qualcosa, penso alle tante infrastrutture, ai tanti cantieri che a causa della burocrazia sembrano ancora intangibili. Se invece un terzo delle cose, concrete, che abbiamo progettato e finanziato e stanno arrivando alla fase della cantierizzazione, fossero state più avanti, sarebbe stato più semplice”.

Torna a Palazzo Raffaello, sede della Regione, e la prima cosa da fare qual è?

“Sicuramente dobbiamo subito iniziare a lavorare per la riforma dell’emergenza-urgenza nella sanità. Un impegno che ci eravamo presi nella precedente legislatura. L’altra priorità è un bando per cercare di riportare i giovani nelle Marche, creando più congruità tra la domanda e l’offerta di lavoro. È stato uno dei temi che è emerso con forza nella campagna elettorale, in modo da far incontrare le esigenze di imprese con quelle dei nostri ragazzi, accrescendo le competenze per il nostro tessuto produttivo”.

Toto Giunta: qualche anticipazione?

“Beh, troppo presto. Aspettiamo i risultati definitivi, anche per vedere come sarà composto il nuovo Consiglio regionale, poi sceglieremo serenamente in base a chi darà la disponibilità. Giunta a sei o a otto? A sei, finché non ci sarà la riforma, che va poi recepita nello statuto. Ma sarebbe auspicabile (un allargamento, ndr), anche per ripartire adeguatamente i carichi delle numerose deleghe degli assessori”.

La sua dedica per la conferma a governatore?

“Alla persona che prima di tutti ha creduto in me: Giorgia Meloni”.