Il Carroccio lancia la squadra. Ecco tutti i nomi in corsa tra assessori e un sindaco

La carica dei 30 candidati consiglieri alle elezioni regionali per la Lega era tutta lì, all’hotel Monteconero di Sirolo, ieri mattina, per presentarsi ufficialmente in attesa dell’arrivo del vicepremier Matteo Salvini. Qualcuno si è commosso nel raccontare, in un minuto, il motivo per cui si trovasse candidato, ripercorrendo le tappe della propria vita, imprenditoriale, di comunicatore, di madre. Da Ancona hanno preso il microfono in nove tra gli applausi scattati a sostegno: Alessandro Amadio, già coordinatore di partito della Vallesina e consigliere a Maiolati; Antonella Andreoli, assessore alle Politiche educative del Comune di Ancona, avvocato; Elena Campagnolo, assessore al Comune di Senigallia; Gianfranco Boccoli, medico; Simona Lupini, consigliera regionale e psicoterapeuta; il giornalista e conduttore televisivo Paolo Notari; il sarto e sindaco di Filottrano Luca Paolorossi; e Luca Santarelli consigliere regionale di Senigallia."Siamo per una politica del fare e non delle chiacchiere", hanno detto all’unisono.

Sette poi i candidati del pesarese che rappresentano diverse aree del territorio e settori professionali: Alice Cerpolini, Annalisa Cornacchini, Francesca Fedeli, Giorgia Marcelli, Dario Andreolli, Nicolò Pierini ed Enrico Rossi. Per Macerata l’attuale assessore alla Sanità regionale Filippo Saltamartini, Renzo Marinelli, Luca Buldorini, Anna Menghi, Veronica Fortuna, Angelica Sabbatini. Per Ascoli l’assessore regionale Andrea Maria Antonini, Pasqualino Piunti, Tiziana Principi, Alessia Rivosecchi; e per la provincia di Fermo Alan Petrini, Erica Acciarri, Fabio Senzacqua, Maria Lina Vitturini.

Ai 30 è andato il plauso di Salvini: "Tra loro non ci sono riempilista, chiunque diventerà assessore o consigliere lo farà a testa alta. Oggi guardiamo avanti, parliamo di cinque anni di buon Governo, a Sinistra rimangono invidia e menzogne". A presentarli il deputato della Lega Mirco Carloni, responsabile della campagna elettorale salviniana nelle Marche, che ha affermato: "Ringrazio i candidati per il lavoro di squadra, la Lega ha una proposta di alto livello, sono orgoglioso di quanti hanno deciso di candidarsi con noi. La cosa più importante: abbiamo una squadra di persone competenti, tanta classe dirigente che ha la capacità di governare i territori che non è una cosa scontata".

La segretaria regionale della Lega Giorgia Latini ha aggiunto: "Chi è andato via dalla Lega ci ha fatto un favore, ha dato spazio a tante figure nuove, professionali e competenti. Con noi ci sono persone che fanno politica con il cuore". A salutare i candidati anche l’onorevole Andrea Crippa: "Un piacere tornare nelle Marche. Ringrazio gli amministratori uscenti, gente che ha deciso di metterci la faccia. Ci sono tanti che non vogliono venire a votare, dobbiamo convincerli che il nostro progetto è quello giusto".