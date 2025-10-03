Il futuro del candidato. Ricci verso l’annuncio: "Resterà a Bruxelles"

"Le sconfitte fanno male, ma vanno gestite a testa alta e con lucidità. Vi aspetto venerdì a Chiaravalle per riflettere sulle cause e analizzare le dinamiche elettorali. E per ripartire, insieme!" Dopo la batosta delle regionali, Matteo Ricci si è affidato nei giorni scorsi a un post telegrafico su Fb per chiamare a raccolta il campo largo acciaccato dalla sconfitta e vedere l’effetto che fa. Appuntamento per l’analisi (o redde rationem) oggi a Chiaravalle. Sui social si inseguono post di candidati ed esponenti dem o del campo largo, tanto per dare l’idea dell’aria che tira (alta tensione), ma intanto c’è un nodo da sciogliere, e tocca proprio all’eurodem farlo. Farà il capo dell’opposizione oppure si terrà il seggio al parlamento europeo?

Ieri, c’era una risposta univoca che circolava: "Tornerà a Bruxelles, ha già deciso e lo ha detto ai suoi". Oggi, dunque, dovrebbe comunicarlo ufficialmente, salvo ripensamenti. C’è chi sostiene che l’indicazione sia arrivata anche dal Pd nazionale, più o meno con questo ragionamento: deve rendere conto anche alle decine di migliaia di elettori umbri, toscani e romani che l’anno scorso lo hanno eletto in Europa. "Ma allora non avrebbe dovuto candidarsi per niente nelle Marche", fa notare qualcun altro. Insomma, sarà argomento di acceso dibattito. Ricci aveva annunciato, nella prima conferenza stampa dopo la sconfitta, che avrebbe sicuramente impostato l’opposizione in Consiglio regionale: magari proverà a fare il regista da Bruxelles oppure darà un’indicazione su chi dovrà guidare la minoranza al suo posto. L’unica cosa certa è che in caso di rinuncia, al suo posto subentrerebbe in Consiglio regionale Michele Caporossi, l’ex dg dell’ospedale di Torrette.

Per ora, la possibilità che Ricci se ne vada non sembra innervosire i Cinque Stelle. "Una scelta personale che rispetterei – dice il deputato Giorgio Fede –, ne parleremo durante il confronto a Chiaravalle". Poi Fede ne appprofitta per smentire chi dice che i Cinque Stelle marchigiani siano scappati dalle urne, contruibuendo molto alla sconfitta. "Abbiamo raggiunto il livello di consensi che mediamete si raggiunge nelle competizioni locali – argomenta –. Anzi, abbiamo superato le soglie raggiunte nelle regioni confinanti, facendo meglio del 4,5% in Umbria e del 3,8% in Emilia-Romagna, dove pure eravamo in coalizione e abbiamo anche vinto". La pensa diversamente Alessia Morani, l’ex parlamentare Pd che ha mancato l’ingresso in Consiglio. "Gran parte dei consensi che in passato erano confluiti nel M5S (che a livello di lista si è fermato intorno al 5%) e nelle formazioni di sinistra (come Alleanza Verdi e Sinistra, intorno al 4,2%) – ha sostenuto ieri – non si sono tradotti in voto per la coalizione di centrosinistra. L’astensione di questi elettori, spesso più critici e meno inclini a votare un ’campo largo’, è stata determinante. Anche una parte dell’elettorato più tradizionale del Pd non si è recata alle urne. L’assenza del partito sul territorio ha determinato l’incapacità di mobilitare efficacemente i nostri elettori".

Dopo avere sottolineato il mancato sostegno dei moderati, Morani ha affrontato l’emblema della sconfitta, cioè il ko nella provincia di Pesaro-Urbino. "La ferita più profonda", la definisce. "Nonostante Matteo Ricci sia stato sindaco di Pesaro per dieci anni e godesse di un forte radicamento, dimostrato anche dai tantissimi voti presi in occasione delle europee, la vittoria del centrodestra a livello provinciale è stata netta, con Acquaroli in vantaggio di circa 5,9 punti percentuali. È un dato estremamente allarmante per il centrosinistra. Tradizionalmente la provincia di Pesaro e Urbino, insieme ad Ancona (unica provincia dove Ricci ha vinto, seppur di misura), rappresentava la ’roccaforte’ del centrosinistra delle Marche. Perdere la roccaforte, o vincerla con scarto minimo, è il segnale che l’effetto ’candidato forte’ non è stato sufficiente a compensare le debolezze strutturali della coalizione e contenere la spinta del centrodestra". Una sconfitta, insomma, maturata nel giardino di casa Ricci, prima ancora che nelle aree tradizionalmente più ostiche.

Roberto Fiaccarini