In casa di Acquaroli: "Il nostro Francesco umile e disponibile"

Potenza Picena (Macerata), 25 settembre 2025 – "Il nostro Francesco è rimasto lo stesso di prima: sempre umile e disposto a parlare con chiunque. Lo abbiamo visto crescere e adesso speriamo che possa complementare il lavoro che ha già avviato in Regione". Così a Potenza Picena descrivono il governatore uscente, Francesco Acquaroli, originario della frazione di San Girio, candidato con il centrodestra per centrare il mandato bis alla guida delle Marche. In passato sindaco della città e deputato di Fratelli d’Italia, sono tanti i ricordi che ha lasciato tra i concittadini e nella frazione dov’è cresciuto, San Girio, che ovviamente fa il tifo per lui. "Anche io sono di San Girio e l’ho visto crescere – racconta Carla Sagripanti, titolare dell’omonima tabaccheria di viale Trieste –. Che dire: un uomo umile, determinato e semplice, con valori sani. Non è un quaquaraquà. Fin da ragazzo passava in negozio e ce l’ho nel cuore, un po’ come fosse un nipotino. Quando fu eletto alla Camera dei deputati, mi confidò scherzosamente che il suo primo pensiero, quando si trovò sugli scranni di Montecitorio, fu: ’un contadino di San Girio è riuscito a entrare nel Parlamento italiano’. Ora spero che arrivi il secondo mandato, così potrà termine il suo lavoro".

Nutre molta stima per Acquaroli anche Sonia Mogliani, dipendente del Comune di Potenza Picena e addetta alla segreteria del sindaco. Fu proprio lei a mettere la fascia da sindaco, per la prima volta, ad Acquaroli. "Una persona gentile e disponibile a incontrare qualsiasi cittadino, tant’è vero che ero io a fissare i suoi appuntamenti – racconta Mogliani –. E ricordo le code di persone lungo le scale del municipio. Lui mi incoraggiava e mi spronava a dare il meglio al lavoro e non l’ho mai sentito dire una parolaccia. I suoi genitori erano molti amici della mia famiglia e oggi, quando mio padre lo vede in televisione, commenta ogni volta: ‘da bambino lo tenevo tra le braccia, e ora guarda dove è arrivato’". La fiducia in Francesco Acquaroli non manca nemmeno nel centro costiero di Porto Potenza.

"Tuttora ci sentiamo spesso al telefono – rivela Giuseppe Carbone, storico presidente dell’associazione dei balneari di Porto Potenza –. L’ho conosciuto da ragazzo che giocava a calcio ed è rimasto uguale a prima. Ecco, se ti vede al bar, è sempre lui il primo a salutare. Lui chiacchiera poco, ma fa i fatti". "Lo conosco da bambino e proviene da una famiglia perbene – osserva l’83enne Silvano Rinaldelli –. Sulla sua persona non si può dire nulla di male e speriamo che sulla sanità possa risolvere i problemi delle liste d’attesa, specialmente per gli anziani".