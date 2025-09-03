Iva Zanicchi lancia la volata di Balzani alle regionali: “Se vinci torno a festeggiare”

Falconara (Ancona), 3 settembre 2025 – Iva Zanicchi a sostegno del candidato di Forza Italia alle elezioni Regionali, Fabrizio Balzani, nel collegio di Ancona: la cantante è stata ospite della cena elettorale a Falconara alla quale ha partecipato anche il presidente regionale Francesco Acquaroli, e, nell’occasione, ha cantato alcuni suoi brani cavalli di battaglia tra cui “Testarda io” e “Zingara”.

“Fabrizio, - ha detto Iva Zanicchi - se vinci torno qui per festeggiare la tua elezione”. “Ho voluto chiamare qui al mio fianco gli amici e i sostenitori perché credo che tutti, a vario titolo, possano essere coinvolti in questo cammino comune”, ha detto il candidato azzurro Balzani che sabato 6 settembre inaugurerà anche la sua sede elettorale nell’area pedonale di via Bixio.

“Il centrodestra ha ripreso la strada per tornare a far parte del club delle Regioni più sviluppate. È per questo che ho deciso di fare la mia parte e spero, con l’aiuto di tutti, di poter incidere. Non possiamo tornare indietro. Oggi – sottolinea Balzani – l’aeroporto funziona, l’Interporto è ripartito e Amazon è una possibilità di sviluppo che con i diktat ideologici di sinistra sarebbe sfumata. Credo sia necessario proseguire il lavoro avviato dal presidente Acquaroli con la consapevolezza che la Regione ha voce in capitolo su ambiti strategici come i fondi europei per sostenere gli investimenti delle imprese su progetti innovativi, per agevolare l’accesso al credito, per formare personale qualificato e per accrescere i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. Con Acquaroli siamo passati da un approccio ideologico dove spesso l’imprenditore è visto come l’evasore, il ladro da combattere o da spremere, a una collaborazione tra pari. Se guardiamo all’utilizzo dei fondi europei, prima, con la sinistra, le Marche erano fanalino di coda tra le Regioni. La giunta di centrodestra appena si è insediata ha dato il via a incontri, a una campagna di ascolto per capire quali fossero le esigenze del tessuto economico”.