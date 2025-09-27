La piazza di Acquaroli: "Corsa entusiasmante, il lavoro fatto pagherà"

Potenza Picena (Macerata), 27 settembre 2025 – "Stiamo arrivando alla fine, però ce l’abbiamo messa tutta, è stata una campagna elettorale molto intensa ed entusiasmante, nella quale abbiamo cercato di raccontare le cose fatte e quelle che vorremmo fare e soprattutto abbiamo cercato di marcare la differenza tra ciò che è stato il nostro governo in questi cinque anni e quello che c’è stato in precedenza, una discontinuità netta, fatti concreti, e la possibilità per la nostra regione di una netta inversione di tendenza, di questo siamo fieri e orgogliosi e vorremmo continuare".

Così il governatore uscente di FdI, Francesco Acquaroli, in corsa per il bis alla guida della Regione Marche, a Porto Potenza (Macerata) per la chiusura della campagna elettorale per le elezioni regionali di domani e lunedì.

Atteso in una piazza gremita di sostenitori (tra le bandiere di Fratelli d’Italia, ma anche degli altri partiti della coalizione), Acquaroli è stato accolto da cori "Francesco, Francesco", arrivando nella città dove ha iniziato la sua carriera politica e della quale è stato anche sindaco. In platea ad applaudirlo il ministro Francesco Lollobrigida, la senatrice Elena Leonardi (coordinatrice regionale di FdI), l’europarlamentare Carlo Ciccioli e diversi rappresentanti degli alleati, dal deputato azzurro Francesco Battistoni (segretario regionale di Forza Italia) al leghista Alberto Bagnai, poi il segretario dell’Udc, Antonio De Poli, e Ilaria Cavo, presidente del consiglio nazionale di "Noi Moderati". In platea anche il presidente del Piemonte Alberto Cirio.

"L’affluenza – risponde Acquaroli poco prima di salire sul palco – fa sempre la differenza, ma noi non abbiamo paura di niente e siamo certi che il lavoro svolto nelle Marche pagherà".

"Non usiamo menzogne oppure parole d’odio, non abbiamo bisogno di falsificare i sondaggi – dice Lollobrigida –. Le liste civiche, che gli altri tanto criticano, servono a cogliere le istanze e le richieste per sostenere questo territorio. Il nostro governo è di supporto per la Regione Marche. Acquaroli non prende ordini da Roma. A Roma c’è stato e ha lasciato un posto sicuro in Parlamento per chiedere di più per le Marche. Il nostro governo ha fatto quello che Acquaroli ha chiesto, lavorando per ordine. Le Marche sono una regione che può crescere ancora".