Liste di Macerata, tutti i nomi in corsa alle regionali delle Marche

Macerata, 30 agosto 2025 – Tra un mese ci sarà la chiamata alle urne per il rinnovo del consiglio regionale e l’elezione del presidente delle Marche. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 7 alle 23 nella giornata di domenica 28 settembre e dalle 7 alle 15 nella giornata di lunedì 29 settembre. I candidati per la presidenza in Regione sono sei: il governatore uscente Francesco Acquaroli con il centrodestra, l’europarlamentare del Pd ed ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci, Claudio Bolletta (Democrazia sovrana e popolare), Lidia Mangani (Partito comunista), Beatrice Marinelli (Evoluzione della rivoluzione) e Francesco Gerardi (Forza del popolo). Due di loro arrivano dalla provincia di Macerata: Acquaroli di Potenza Picena e Marinelli di Civitanova.

Diciotto liste collegate, con 107 aspiranti consiglieri regionali nel Maceratese. Ecco l’elenco ufficiale di tutti questi candidati per uno scranno in assemblea legislativa.

Candidati a sostegno di Francesco Acquaroli

Le sette liste della coalizione di Acquaroli sono Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, I Marchigiani per Acquaroli, Civici Marche e Udc.

- Fratelli d’Italia:

Francesca D’Alessandro, Silvia Luconi, Gemma Acciarresi, Simone Livi, Pierpaolo Borroni, Mirco Braconi

- Lega:

Filippo Saltamartini, Renzo Marinelli, Luca Buldorini, Anna Menghi, Veronica Fortuna, Angelica Sabbatini

- Forza Italia:

Gianluca Pasqui, Fabrizio Ciarapica, Mattia Orioli (in quota Base Popolare), Barbara Antolini, Emanuela Addario, Cecilia Cesetti

- Noi Moderati:

Paolo Perini, Sabrina De Padova, Maika Gabellieri, Ursula Cappelletti, Abdul Latif Tarakji, Adriano Sebastianelli

- I Marchigiani per Acquaroli:

Gianni Giuli, Paolo Teodori, Salvatore Piscitelli, Gigliola Bordoni, Silvia Squadroni, Giuseppina Feliciotti

- Civici Marche:

Francesco Caldaroni, Simone Giaconi, Jacopo Orlandani, Antonella Galiè, Laura Sestili, Paola Tombari

- Udc:

Luca Marconi, Vincenzo Felicioli, Giordano Elisei, Antonella Fornaro, Giulia Santolini, Michela Meconi

Candidati a sostegno di Matteo Ricci:

Sette liste anche a sostegno della coalizione di Ricci, per il centrosinistra: Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Matteo Ricci Presidente, Progetto Marche Vive, Progetto Civico Avanti con Ricci, Pace Salute Lavoro.

- Partito democratico:

Clara Maccari, Romano Carancini, Leonardo Catena, Simona Galiè, Lidia Iezzi, Andrea Marinelli

- Movimento 5 Stelle:

Roberto Cherubini, Mercedes Jacqueline Diaz, Domenico Luciani, Natascia Dernowski, Monaldo Moretti, Alessandra Giuggioloni

- Alleanza Verdi Sinistra:

Sandro Bisonni, Laura Ciommei, Tommaso Claudio Corvatta, Ariana Hoxha, Enzo Piermarini, Patrizia Sagretti

- Matteo Ricci Presidente:

Stefania Monteverde, Andrea Primucci, Francesca Della Valle, Giorgio Lorenzetti, Eleonora Domesi, Saleem Naveed

- Progetto Marche Vive:

Marco Basilissi, Nicola Caporaletti, Michela Meschini, Ulderico Orazi, Rosita Platinetti, Rachele Tacconi

- Progetto Civico Avanti con Ricci:

Massimiliano Bianchini, Giovanna Capodarca, Andreina Castelli, Piero Gismondi, Sofia Marchi, Stefano Servili

- Pace Salute Lavoro:

Riccardo Ballatori, Augusto Ciuffetti, Roberto Mancini, Laura Pontoni, Gabriella Saccani Veneziani, Maria Letizia Trafeli

Candidati a sostegno di Claudio Bolletta:

Democrazia sovrana e popolare: Francesco Calia, Beatrice Spitoni, Massimo Falaschini, Laura Cardarelli, Amedeo Pesci, Lucia Valchera

Candidati a sostegno di Lidia Mangani:

Pci:

Alessandro Savi, Maria Daisy Rapanelli, Daniele Cardinali, Michela Procaccini, Sandro Ruggeri

Candidati a sostegno di Francesco Gerardi:

Forza del popolo:

Cristiana Mengoni, Maurizio Palazzorosso, Barbara Caniglia, Daniele Paglialunga, Cornelia Doralina Pomana, Massimo Mancini.

Candidati a sostegno di Beatrice Marinelli:

Evoluzione della rivoluzione:

Sauro Scarpeccio, Beatrice Tasso, Paolo Gentilozzi, Laura Sylwia Verdenelli, Daniel Bonacci, Claudia Mercuri.