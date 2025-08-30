Liste di Pesaro con i candidati alle elezioni delle Marche: tutti i nomi

Pesaro, 30 agosto 2025 – Centoventiquattro. Tanti saranno i pesaresi candidati consiglieri in corsa alle elezioni regionali delle Marche. Nelle liste per cui si vota il 28 e 29 settembre, ci sono politici locali di lungo corso, imprenditori, liberi professionisti e non solo. La sfida per la presidenza della regione vede in campo Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro, ex presidente della provincia ed europarlamentare Dem, candidato presidente del centrosinistra, che si presenta con il campo largo, a sfidare il governatore uscente Francesco Acquaroli, candidato del centrodestra; Lidia Mangani, candidata per il Partito Comunista Italiano; Claudio Bolletta, candidato di Democrazia sovrana e popolare (Dsp); Francesco Gerardi, esponente di Forza del Popolo (FdP), partito sovranista “no vax, no euro e no war”; Beatrice Marinelli, che ha deciso di candidarsi presidente con la lista antisistema Evoluzione della Rivoluzione (Edr) dopo l’esperienza in comitati e movimenti civici.
Ecco le liste con i nomi dei candidati nella provincia di Pesaro Urbino
Centrodestra
Candidato presidente Francesco Acquaroli
Candidati consiglieri:
Fratelli d’Italia
Nicola Baiocchi, Pesaro
Francesco Baldelli, Pergola
Nicola Barbieri, Mondolfo
Loretta Blasi, Cagli
Francesca Ciacci, Fano
Loretta Manocchi, Fano
Annachiara Mascarucci, Colli al Metauro
Lega
Dario Andreolli, Pesaro
Alice Cerpolini, Urbino
Annalisa Cornacchini, Fano
Francesca Fedeli, Urbino
Giorgia Marcelli, Fano
Nicolò Pierini, Piandimeleto
Enrico Rossi, Fano
Forza Italia
Stefano Aguzzi, Fano
Giovanni Dallasta, Pesaro
Emanuele Petrucci, Mombaroccio
Emanuela Regini, Colli al Metauro
Elia Rossi, Monte Grimano Terme
Fernanda Sacchi, Mercatello sul Metauro
Laura Scalbi, Urbino
Udc - Liste civiche
Claudio Arcidiacono, Pesaro.
Andrea De Crescentini, Gradara
Ombretta Ghirozzi, Monte Porzio
Pia Perricci, Pesaro
Marcello Polverari, Mondolfo
Gabriele Sperandio, Urbino
Sabina Stortiero, Terre Roveresche
Civici Marche
Giacomo Rossi, Apecchio
Benilde Marini, Cagli
Tiziana Lapucci, Fano
Andrea Pazzaglia, Urbino
Alessandra Fabbri, Sassocorvaro
Alessandra Polverari, Mondavio
Christian Boccioletti, Pesaro
I Marchigiani per Acquaroli
Letizia Ceccarelli detta Tisha, Fano
Umberto Gennaro, Palermo
Fabrizia Gibiino, Bologna
Davide Ippaso, Pesaro
Marco Lanzi, Pesaro
Giulia Marchionni, Pesaro
Francesca Paolucci, Tavullia
Noi Moderati
Linda Baioni Pesaro
Paolo Baccio Fiaccarini Urbino
Stefano Guidi Fano
Laverna Monti
Alberto Macchini Pesaro
Lucia Rita Spampinato Pesaro
Massimiliano Tittarelli Pesaro
Centrosinistra
Candidato presidente Matteo Ricci
Candidati consiglieri
Partito Democratico
Micaela Vitri, Pesaro
Luisa Cecarini, Mondolfo
Claudio Renato Minardi, Fano
Alessia Morani, Macerata Feltria
Alessandro Piccini, Cantiano
Federico Scaramucci Urbino
Daniele Vimini, Pesaro.
Movimento Cinque Stelle
Marta Ruggeri, Fano
Lorenzo Lugli, Pesaro
Francesca Frenquellucci, Pesaro
Giovanni Fontana, Fano
Giovanna Bruscolini, Urbino
Pierluigi Ferraro, Montelabbate
Mattia Galeazzi, Pesaro.
Alleanza Verdi-Sinistra
Gianluca Carrabs, Urbino
Tatjana Cinquino, Terre Roveresche
Arianna Denti, Gradara
Samuele Mascarin, Fano
Alessandro Panaroni, Pesaro
Sabrina Santelli, Pergola
Enrichetta Vilella, Pesaro.
Lista Matteo Ricci presidente
Massimo Seri, Fano
Maria Francesca Crespini, Urbino
Flavia Farina, Pesaro
Carlo Rossi, Pesaro
Othmane Yassine, Fermignano
Alessia Di Girolamo, Fano
Peppe Puntarello, Urbino
Progetto Marche Vive
Valeria Bartocci, Fratte Rosa
Barbara Cottini, Sant’Angelo in Vado
Etienn Lucarelli, Fano
Heidi Morotti, Pesaro
Andrea Sartori, Macerata Feltria
Brenno Trufelli, Cagli
Agostino Vastante, Pesaro.
Avanti con Ricci
Maria Adele Berti, Fratte Rosa
Barbara Bruscoli, Fossombrone
Tiziano Busca, Fano
Maria Giovanna Cappellini, Pesaro
Cora Fattori Fano
Augusto Giorgetti Fossombrone
Mirco Ricci, Urbino.
Pace, salute, lavoro
Donato Demeli, Urbino
Rita Ficarelli, Urbino
Lara Giommi, Fano
Alberto Nones, Pesaro
Riccardo Pepe, Urbania
Giulio Torello, Tavullia
Elisa Gaggiotti, San Benedetto del Tronto.
PCI
Candidata presidente Lidia Mangani
Candidati consiglieri
Yasmin Dabash, Pesaro Mauro Murgia, Pesaro Giovanni Milani, Pesaro Giovanni Del Monte, Pesaro Stefania Settimi, Ancona
Democrazia Sovrana Popolare
Candidato presidente Claudio Bolletta Candidati consiglieri Marco Rizzo, Torino Lucia Boldrini, Tolentino Stefano Ziosi, Pesaro Debor Caselli, Cagli Giorgio Falghera, Mirandola Cinzia Giangolini, Fano Francesco Marchetti, Fossombrone
Evoluzione della Rivoluzione
Candidata presidente Beatrice Marinelli Candidati consiglieri
Carlo Ruggeri, Fossombrone Michele Raspanti, Cartoceto Daniela Ferri, Pesaro Oriano Mercatelli, Sassocorvaro Giuseppe Tudini, San Costanzo Sabina Benofi, Fano Claudia Bartolini, Pesaro
Forza del Popolo
Candidato presidente Francesco Gerardi
Candidati consiglieri
Francesco Gerardi, Fabriano Alessandra Ricci, Rimini Oddo Boni, Fano Francesco Cremascoli, Melegnano Alice Piazza, Pesaro Lucia Pomana Catalina, Romania Alberto Bertini, Genova