Liste di Pesaro con i candidati alle elezioni delle Marche: tutti i nomi

Pesaro, 30 agosto 2025 – Centoventiquattro. Tanti saranno i pesaresi candidati consiglieri in corsa alle elezioni regionali delle Marche. Nelle liste per cui si vota il 28 e 29 settembre, ci sono politici locali di lungo corso, imprenditori, liberi professionisti e non solo. La sfida per la presidenza della regione vede in campo Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro, ex presidente della provincia ed europarlamentare Dem, candidato presidente del centrosinistra, che si presenta con il campo largo, a sfidare il governatore uscente Francesco Acquaroli, candidato del centrodestra; Lidia Mangani, candidata per il Partito Comunista Italiano; Claudio Bolletta, candidato di Democrazia sovrana e popolare (Dsp); Francesco Gerardi, esponente di Forza del Popolo (FdP), partito sovranista “no vax, no euro e no war”; Beatrice Marinelli, che ha deciso di candidarsi presidente con la lista antisistema Evoluzione della Rivoluzione (Edr) dopo l’esperienza in comitati e movimenti civici.

Ecco i nomi dei candidati della provincia di Pesaro Urbino e le liste per le elezioni regionali delle Marche

Centrodestra

Candidato presidente Francesco Acquaroli

Candidati consiglieri:

Fratelli d’Italia

Nicola Baiocchi, Pesaro

Francesco Baldelli, Pergola

Nicola Barbieri, Mondolfo

Loretta Blasi, Cagli

Francesca Ciacci, Fano

Loretta Manocchi, Fano

Annachiara Mascarucci, Colli al Metauro

Lega

Dario Andreolli, Pesaro

Alice Cerpolini, Urbino

Annalisa Cornacchini, Fano

Francesca Fedeli, Urbino

Giorgia Marcelli, Fano

Nicolò Pierini, Piandimeleto

Enrico Rossi, Fano

Forza Italia

Stefano Aguzzi, Fano

Giovanni Dallasta, Pesaro

Emanuele Petrucci, Mombaroccio

Emanuela Regini, Colli al Metauro

Elia Rossi, Monte Grimano Terme

Fernanda Sacchi, Mercatello sul Metauro

Laura Scalbi, Urbino

Udc - Liste civiche

Claudio Arcidiacono, Pesaro.

Andrea De Crescentini, Gradara

Ombretta Ghirozzi, Monte Porzio

Pia Perricci, Pesaro

Marcello Polverari, Mondolfo

Gabriele Sperandio, Urbino

Sabina Stortiero, Terre Roveresche

Civici Marche

Giacomo Rossi, Apecchio

Benilde Marini, Cagli

Tiziana Lapucci, Fano

Andrea Pazzaglia, Urbino

Alessandra Fabbri, Sassocorvaro

Alessandra Polverari, Mondavio

Christian Boccioletti, Pesaro

I Marchigiani per Acquaroli

Letizia Ceccarelli detta Tisha, Fano

Umberto Gennaro, Palermo

Fabrizia Gibiino, Bologna

Davide Ippaso, Pesaro

Marco Lanzi, Pesaro

Giulia Marchionni, Pesaro

Francesca Paolucci, Tavullia

Noi Moderati

Linda Baioni Pesaro

Paolo Baccio Fiaccarini Urbino

Stefano Guidi Fano

Laverna Monti

Alberto Macchini Pesaro

Lucia Rita Spampinato Pesaro

Massimiliano Tittarelli Pesaro

Centrosinistra

Candidato presidente Matteo Ricci

Candidati consiglieri

Partito Democratico

Micaela Vitri, Pesaro

Luisa Cecarini, Mondolfo

Claudio Renato Minardi, Fano

Alessia Morani, Macerata Feltria

Alessandro Piccini, Cantiano

Federico Scaramucci Urbino

Daniele Vimini, Pesaro.

Movimento Cinque Stelle

Marta Ruggeri, Fano

Lorenzo Lugli, Pesaro

Francesca Frenquellucci, Pesaro

Giovanni Fontana, Fano

Giovanna Bruscolini, Urbino

Pierluigi Ferraro, Montelabbate

Mattia Galeazzi, Pesaro.

Alleanza Verdi-Sinistra

Gianluca Carrabs, Urbino

Tatjana Cinquino, Terre Roveresche

Arianna Denti, Gradara

Samuele Mascarin, Fano

Alessandro Panaroni, Pesaro

Sabrina Santelli, Pergola

Enrichetta Vilella, Pesaro.

Lista Matteo Ricci presidente

Massimo Seri, Fano

Maria Francesca Crespini, Urbino

Flavia Farina, Pesaro

Carlo Rossi, Pesaro

Othmane Yassine, Fermignano

Alessia Di Girolamo, Fano

Peppe Puntarello, Urbino

Progetto Marche Vive

Valeria Bartocci, Fratte Rosa

Barbara Cottini, Sant’Angelo in Vado

Etienn Lucarelli, Fano

Heidi Morotti, Pesaro

Andrea Sartori, Macerata Feltria

Brenno Trufelli, Cagli

Agostino Vastante, Pesaro.

Avanti con Ricci

Maria Adele Berti, Fratte Rosa

Barbara Bruscoli, Fossombrone

Tiziano Busca, Fano

Maria Giovanna Cappellini, Pesaro

Cora Fattori Fano

Augusto Giorgetti Fossombrone

Mirco Ricci, Urbino.

Pace, salute, lavoro

Donato Demeli, Urbino

Rita Ficarelli, Urbino

Lara Giommi, Fano

Alberto Nones, Pesaro

Riccardo Pepe, Urbania

Giulio Torello, Tavullia

Elisa Gaggiotti, San Benedetto del Tronto.

PCI

Candidata presidente Lidia Mangani

Candidati consiglieri

Yasmin Dabash, Pesaro Mauro Murgia, Pesaro Giovanni Milani, Pesaro Giovanni Del Monte, Pesaro Stefania Settimi, Ancona

Democrazia Sovrana Popolare

Candidato presidente Claudio Bolletta Candidati consiglieri Marco Rizzo, Torino Lucia Boldrini, Tolentino Stefano Ziosi, Pesaro Debor Caselli, Cagli Giorgio Falghera, Mirandola Cinzia Giangolini, Fano Francesco Marchetti, Fossombrone

Evoluzione della Rivoluzione

Candidata presidente Beatrice Marinelli Candidati consiglieri

Carlo Ruggeri, Fossombrone Michele Raspanti, Cartoceto Daniela Ferri, Pesaro Oriano Mercatelli, Sassocorvaro Giuseppe Tudini, San Costanzo Sabina Benofi, Fano Claudia Bartolini, Pesaro

Forza del Popolo

Candidato presidente Francesco Gerardi

Candidati consiglieri

Francesco Gerardi, Fabriano Alessandra Ricci, Rimini Oddo Boni, Fano Francesco Cremascoli, Melegnano Alice Piazza, Pesaro Lucia Pomana Catalina, Romania Alberto Bertini, Genova