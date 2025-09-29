Bologna, punto interrogativo

Bologna, punto interrogativo
Elezioni Marche
Macerata, lo spoglio in diretta: i risultati delle elezioni regionali 2025 nelle Marche
29 set 2025
Macerata, lo spoglio in diretta: i risultati delle elezioni regionali 2025 nelle Marche

Sono stati quasi 37mila i maceratesi chiamati alle urne per eleggere il nuovo Governatore. Lo scrutinio delle schede in tempo reale nella provincia di Macerata

Come ha votato la provincia di Macerata alle elezioni regionali 2025? I risultati (foto Calavita)

Come ha votato la provincia di Macerata alle elezioni regionali 2025? I risultati (foto Calavita)

Macerata, 29 settembre 2025 – Urne chiuse, è in corso lo spoglio delle schede delle elezioni regionali delle Marche.

E’ possibile seguire i risultati in tempo reale del voto in provincia di Macerata nella mappa interattiva qui sotto. 

Risultati delle elezioni nelle Marche: exit poll, proiezioni e spoglio in diretta

Risultati delle elezioni nelle Marche: exit poll, proiezioni e spoglio in diretta

Ieri, domenica 28 settembre, e oggi sono stati 36.920 i maceratesi chiamati ai seggi per l’elezione del presidente della giunta regionale e per il rinnovo del consiglio regionale.

Tra questi 88 sono stati i giovani del capoluogo che hanno potuto andare al voto per la prima volta. 

Risultati delle elezioni nelle Marche: lo spoglio in diretta nella provincia di Macerata

