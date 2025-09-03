Madre e figlio avversari alle regionali Marche, lei: "Grande rispetto per lui, non ne condivido la scelta"

Patrizia Pesaresi cosa l’ha spinta a candidarsi?

"La passione per la politica, questo desiderio di ricerca del bene comune che continua ad essere parte di me anche se da 20 anni sono fuori dalla politica. Ciascun cittadino dovrebbe impegnarsi nelle scelte fatte per creare un futuro insieme. La spinta me l’ha data Antonio Mastrovincenzo quando mi ha contattata per chiedermi di appoggiare la lista civica di Matteo Ricci presidente. Dopo qualche tempo mi sono resa disponibile perché desidero un cambio di Marche".

Anche suo figlio è candidato, ma con l’Udc-Liste Civiche che appoggia Acquaroli. Si preannuncia una battaglia in famiglia? "No, un conto sono i sentimenti, un altro conto è impegnarsi anche se con idee diverse. Ho grande rispetto per mio figlio e pur non condividendo la scelta che ha fatto lo apprezzo. Ho cresciuto i miei ragazzi, sono madre di altri due figli, sempre con il dialogo. A casa, quando si mangiava, tenevamo la televisione spenta, non c’erano i cellulare, si parlava anche di politica. Ci siamo perfino scontrati, dopo i suoi 20 anni, quando lui ha iniziato a maturare una sua identità. Ho capito che non poteva essere me, ho rispetto delle sue idee, ci confrontiamo spesso. Poi abbiamo radici solide, siamo una famiglia comune che parla e sa dialogare".

Cosa ha pensato quando gli ha detto che si candidava? "Gli ho detto fai la tua strada, so che ti impegnerai ma non chiedermi di sostenerti, non lo farò. Io farò mia di strada".

Chi ha deciso per primo di candidarsi? "Io ho accettato per prima, lui era un anno che ci pensava. Poi abbiamo sorriso, anche adesso lo facciamo. L’importante però è che vinca Ricci. Siamo molto simili io e mio figlio ma con vedute diverse. Io sono passionaria e temo che lui non sia da meno, come si dice dalle mie parti le cerque non fanno le melarance".

In famiglia chi voteranno? "Mio figlio a suo padre dice: ’tu babbo voterai per me vero?’ Io a mio marito dico: ’tesoro, se vuoi continuare ad avere la badante sai per chi votare’. Ovviamente su questo si scherza, voterà secondo le sue idee come farà anche il resto dei parenti. Viviamo questo con molta serenità".