Mappa interattiva: i risultati in diretta città per città delle elezioni 2025 nelle Marche, cerca il tuo comune

Ancona, 29 settembre 2025 – E’ in corso lo spoglio delle elezioni regionali nelle Marche, per l’elezione del Governatore e dei membri del consiglio regionale. Il turno è unico, non è previsto il ballottaggio.

Chi sarà eletto? Puoi seguire i risultati in tempo reale nella mappa interattiva qui sotto, navigando puoi trovare anche come ha votato il tuo Comune di appartenenza.

Ieri e oggi sono stati chiamati alle urne un milione e 300 mila aventi diritto.

I candidati alla presidenza della Regione sono 6, ma la sfida è tutta tra il Governatore uscente Francesco Acquaroli per il centrodestra, 51 anni, meloniano autore 5 anni fa del ribaltone nella regione da sempre rosso-democristiana e l’europarlamentare dem Matteo Ricci, 51 anni, per 10 anni sindaco di Pesaro, espressione del centrosinistra con un campo quasi largo perché senza Calenda.

La campagna elettorale ha visto passare nelle Marche tutti i big, tra cui la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein, a dimostrazione dell’importanza del voto marchigiano.

Quella delle Marche è una delle 7 regioni alle urne in autunno. L’unica dall’esito incerto. Potrebbe essere una sorta di ‘swing state’ in vista delle prossime politiche?

(l’articolo continua sotto la mappa)

I risultati delle elezioni nelle Marche in tempo reale: cerca il tuo Comune

Candidati: sfida Acquaroli – Ricci e 4 outsider

Francesco Acquaroli, Governatore uscente, 51 anni, originario di Potenza Picena (Macerata) è sostenuto dalla coalizione di centrodestra formata da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, dall’Unione di Centro (UdC) e da due liste civiche, ‘Civici Marche - Acquaroli presidente’ e ‘i Marchigiani per Acquaroli’.

Ieri il Governatore ha votato a Potenza Picena, di cui è stato sindaco, e si è recato al seggio accompagnato dalla moglie.

Matteo Ricci, 51 anni, europarlamentare del Pd ed ex sindaco di Pesaro, è sostenuto oltre che dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle, da Alleanza Verdi-Sinistra, dalla lista civica ‘Matteo Ricci presidente’ e dalle liste ‘Progetto Marche’, ‘Avanti con Ricci’ e ‘Pace Salute e lavoro’, di cui fa parte anche Rifondazione Comunista.

Ieri lo sfidante ha votato nella sua Pesaro e si è recato al seggio del liceo artistico Mengaroni con la figlia.

Ecco chi sono gli altri quattro candidati alla presidenza della Regione.

Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana Popolare) è un imprenditore nel settore della sicurezza ora in pensione, ha 68 anni ed è di Chiaravalle (Ancona).

Lidia Mangani, 72 anni, ex professoressa ora in pensione è l’esponente del Partito Comunista Italiano.

Beatrice Marinelli, 42 anni, bocconiana e imprenditrice di Civitanova Marche (Macerata) ha corso con Evoluzione della Rivoluzione.

Francesco Gerardi, 48enne nato a Fabriano, professore di filosofia, è l’esponente di Forza del Popolo.

Campagna elettorale e programmi

La campagna elettorale è stata aspra sul tema della sanità, Acquaroli rivendica il primato sui livelli essenziali di assistenza mentre Ricci affonda sulle liste d’attesa e promette di dimezzarle. Ma anche trasporti, sicurezza e giustizia sono temi del confronto sui programmi.

La coalizione progressista vuole ‘Un cambio di Marche’ e un rilancio anche di economia e infrastrutture, per fare diventare la Regione una realtà europea. Ha cercato anche di sfruttare l’ ‘effetto Gaza’, considerando che il governo Meloni su questo tema ha una linea poco in sintonia con il sentimento dell'opinione pubblica.

Il programma della coalizione del centrodestra guarda alla continuità: rivendica di aver invertito la tendenza negativa, con riforme su tutti i fronti, dalla ricostruzione post terremoto alla promozione del turismo, dalle infrastrutture all’economia con la Zes annunciata dal Governo in agosto che rappresenta “una grande opportunità”.

Sullo sfondo, l’inchiesta Affidopoli, l’inchiesta sugli affidi nel Comune di Pesaro, che ha coinvolto Matteo Ricci e sulla quale Francesco Acquaroli non ha affondato: “Sono garantista e ritengo si sia innocenti fino al giudizio finale”.

Com’è andato il voto regionale di 5 anni fa

Nelle elezioni regionali del 2020 il presidente uscente Francesco Acquaroli raggiunse il 49,13% dei consensi (361.186 voti) portando la regione al centrodestra dopo circa 25 anni (e anticipando l’onda che sarebbe poi arrivata). Staccò l'esponente dem Maurizio Mangialardi (37,2%) di oltre 87mila preferenze, il M5s correva con Mario Mercorelli (8,6%; 63.355).

Come avviene la ripartizione dei seggi

La regione Marche è suddivisa in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province: Ancona (404.299 elettori), Ascoli Piceno (179.460), Fermo (149.853), Macerata (292.239), Pesaro e Urbino (299.838).

Oltre al Governatore saranno eletti i 30 consiglieri regionali.

La ripartizione dei seggi è provinciale in base alla popolazione marchigiana che il censimento attesta in 1.487.150 abitanti: ad Ancona andranno 9 seggi, 4 ad Ascoli Piceno, 4 a Fermo, 6 a Macerata e 7 a Pesaro e Urbino.