Massimo Marcellini ci riprova, in campo con Ricci

Elezioni MarcheMassimo Marcellini ci riprova, in campo con Ricci
30 ago 2025
Massimo Marcellini, medico oncologo, si candida alle elezioni regionali con la lista Progetto Marche Vive a sostegno di Ricci presidente

Senigallia (Ancona), 30 agosto 2025 - Anche Massimo Marcellini, medico oncologo, si candida alle elezioni regionali con la lista Progetto Marche Vive a sostegno di Ricci presidente.

La sua candidatura si aggiunge al folto gruppo di senigalliesi in lizza per la regione alle elezioni del 28 e 29 settembre. “Progetto Marche nasce dall’idea che la politica debba tornare a dare risposte vere, concrete e lungimiranti – ha spiegato Marcellini –. Il nostro obiettivo è affrontare le sfide della regione con un programma che metta al centro i cittadini e le loro comunità”.

Sanità e welfare, economia e lavoro, infrastrutture e connettività, aree interne e giovani, ambiente e turismo sono i punti del programma del candidato Marcellini.

Insieme a lui, a sostegno di Ricci presidente, sono candidati per il Pd Chantal Bomprezzi e Maurizio Mangialardi, Enrico Pergolesi per Avs, Lorenzo Beccaceci nella lista civica a sostegno di Ricci.

Candidati per il centrodestra Corrado Canafoglia per Fratelli d’italia, Elena Campagnolo e Luca Santarelli per la Lega, Roberto Paradisi per Forza Italia.

