Massimo Marcellini ci riprova, in campo con Ricci

Senigallia (Ancona), 30 agosto 2025 - Anche Massimo Marcellini, medico oncologo, si candida alle elezioni regionali con la lista Progetto Marche Vive a sostegno di Ricci presidente.

La sua candidatura si aggiunge al folto gruppo di senigalliesi in lizza per la regione alle elezioni del 28 e 29 settembre. “Progetto Marche nasce dall’idea che la politica debba tornare a dare risposte vere, concrete e lungimiranti – ha spiegato Marcellini –. Il nostro obiettivo è affrontare le sfide della regione con un programma che metta al centro i cittadini e le loro comunità”.

Sanità e welfare, economia e lavoro, infrastrutture e connettività, aree interne e giovani, ambiente e turismo sono i punti del programma del candidato Marcellini.

Insieme a lui, a sostegno di Ricci presidente, sono candidati per il Pd Chantal Bomprezzi e Maurizio Mangialardi, Enrico Pergolesi per Avs, Lorenzo Beccaceci nella lista civica a sostegno di Ricci.

Candidati per il centrodestra Corrado Canafoglia per Fratelli d’italia, Elena Campagnolo e Luca Santarelli per la Lega, Roberto Paradisi per Forza Italia.