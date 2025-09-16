Mattarella, Meloni e Schlein: i luoghi e gli orari dei big oggi nelle Marche

Ancona, 17 settembre 2025 – Apre il capo dello Stato, Sergio Mattarella, a Fabriano per le celebrazioni del centenario della nascita di Francesco Merloni, cui prenderà parte anche la premier. Un appuntamento solenne, nel ricordo del grande imprenditore. Seguono, invece, due eventi clou della campagna elettorale per le elezioni regionali del 28 e del 29 settembre. Quello di Ancona, con Meloni, Tajani, Salvini e il centrodestra unito per Acquaroli. E quello di Pesaro, dove la segretaria del Pd, Elly Schlein (con il presidente del partito Stefano Bonaccini), tirerà la volata a Ricci.

È il giorno in cui i riflettori si accenderanno sulle Marche, centro del mondo per la politica nazionale. Non solo, evidentemente, in vista del voto.

Si pensi, infatti, all’annunciata partecipazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alle 16, all’Ariston di Albacina (frazione di Fabriano) per la commemorazione dell’imprenditore ed ex ministro Francesco Merloni, morto nel 2024, che quest’anno avrebbe compiuto cento anni. Ci sarà anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Che, successivamente, raggiungerà il cuore del capoluogo.

Alle 18, infatti, sarà in piazza Roma. La leader di Fratelli d’Italia sarà insieme ai due vicepremier Antonio Tajani (Forza Italia) e Matteo Salvini (Lega), ma anche a Maurizio Lupi (Noi Moderati) e Antonio De Poli (Udc). Un’iniziativa, che vedrà presente tutto il centrodestra, per sostenere il ricandidato governatore Francesco Acquaroli.

Neppure mezz’ora più avanti, le 18.30, e sarà la volta di Elly Schlein, attesa in piazzale della Libertà a Pesaro per una manifestazione a sostegno della candidatura a governatore di Matteo Ricci per il centrosinistra. Con la segretaria nazionale del Partito democratico anche l’europarlamentare dem Stefano Bonaccini. Finita qui? Per quanto concerne gli appuntamenti, dal pomeriggio in poi, sì. Ma la mattinata si aprirà con un’agenda altrettanto fitta.

Alle 10.30, Tajani sarà a Piandimeleto (nel Pesarese) per un confronto con i cittadini e le imprese. Ha scelto, invece, Macerata il leader di Noi Moderati Lupi (ore 11.45) per un incontro con i candidati del partito. Per arrivare al primo pomeriggio. Alle 16 è in programma l’inaugurazione della sede dell’Interporto Marche (Jesi), dopo i recenti lavori di riqualificazione ed efficientamento, e ci sarà Salvini. Quindi il calendario già anticipato, in una giornata cruciale per le Marche, già pronte ad onorarsi dell’arrivo di Mattarella. Ma ci si concentra anche sulla campagna elettorale, che di fatto è entrata nella penultima settimana prima della consultazione elettorale. Con i big, non gli unici arrivati in regione nel recente periodo, quota centrodestra e centrosinistra, pronti a sostenere i propri candidati alla presidenza delle Marche. Marche, in questa giornata piena, centro del mondo politico.