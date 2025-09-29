Matteo Ricci, sconfitto alle elezioni regionali 2025: “I marchigiani hanno scelto la continuità. Amarezza per l’avviso di garanzia”

Ancona, 29 settembre 2025 - "Ho appena chiamato Acquaroli per congratularmi e fargli il mio in bocca al lupo", le prime parole di Matteo Ricci, eurodeputato dem candidato del centrosinistra nelle Marche, sconfitto alle Regionali 2025.

Ricci ha spiegato che si è trattato di una battaglia in salita: "Ho dato il 100 percento ma non è bastato", ha detto nella sede elettorale ad Ancona. "Abbiamo costruito un progetto di cambiamento per le Marche perché' siamo molto preoccupati, ma i marchigiani hanno scelto la continuità, sapevamo che era una battaglia complicatissima, mi sono messo a disposizione di questo progetto, ho dato tutto quello che potevo dare e penso si sia visto".

"Le forze in campo - ha aggiunto Ricci - sapevamo che erano sbilanciate, per ogni nostro manifesto ce ne erano sei degli altri, è stata una lotta impari dal punto di vista delle risorse". Ricci che poi ha ringraziato i leader politici, "Schlein, Conte, Fratoianni, Bonelli e Matteo Renzi" assieme ai militanti, "vi voglio bene con tutto il mio cuore, avrei voluto dare una soddisfazione oggi, ma non ci siamo riusciti. Ora dobbiamo tenere unita questa coalizione, non dimentichiamoci che senza una coalizione unita non si compete neanche".

"Bisogna sperare che i prossimi cinque anni di questa regione siano migliori degli ultimi cinque. Spero che il presidente Acquaroli possa fare meglio e portare le Marche fuori dalla palude economica e della sanità. I cittadini hanno sempre ragione, per fortuna c'è la democrazia, penso che ora l'opposizione si debba organizzare al meglio, non sciogliere l'alleanza del cambiamento perchè si dovà mettere al servizio del Paese. I marchigiani hanno scelto la continuità e siccome io tifo sempre per le Marche spero che Acquaroli possa fare meglio e portare le Marche fuori dalle secche nelle quali siamo”.

"Abbiamo fatto una battaglia controvento, ma non ce l'abbiamo fatta. Nessun rammarico, solo gratitudine per chi mi ha accompagnato in questo viaggio. Per me la politica è servizio. Ho servito la mia comunità e la mia terra. Ora l'opposizione si deve organizzare al meglio e non disperdere il lavoro fatto. Speravo che il nostro potesse essere un laboratorio per il quadro nazionale".

Poi un cenno all'inchiesta su Affidopoli. "C'è amarezza per ciò che mi è successo personalmente, ricevere un avviso di garanzia in piena campagna elettorale mi ha colpito, mi ha colpito la strumentalizzazione sui media dell'altra parte politica e purtroppo qualche effetto l'ha avuto. Non solo sono estraneo ai fatti, ma tra poco ne uscirò completamente. - ha aggiunto - Sempre rispetto per il lavoro che fa la magistratura, meno per chi strumentalizza. Tra qualche settimana sono fiducioso che uscirò dalla vicenda ma è indubbio che mi abbia ferito umanamente e politicamente". "Ho dato tutto ma non è bastato, è stata fatta una campagna straordinaria. Evidente che la destra è forte e che bisogna costruire l'alternativa. - ha aggiunto - Credo che dobbiamo salvaguardare l'alleanza così larga". "Campagna elettorale su Gaza? Lo rifarei domani mattina - ha concluso Ricci -, un amministratore deve stare coi piedi sulla sua terra, ma con la testa sul mondo''.