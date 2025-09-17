Meloni oggi ad Ancona per sostenere Acquaroli, la diretta

Ancona, 17 settembre 2025 – Dopo aver presenziato insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’evento al teatro Ariston di Albacina, frazione di Fabriano, dedicato le celebrazioni del centenario della nascita di Francesco Merloni, storico imprenditore ed ex ministro, scomparso lo scorso anno, la premier Giorgia Meloni ha preso la parola ad Ancona, in uno dei due eventi clou della campagna elettorale per le elezioni regionali del 28 e del 29 settembre.
Il presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia è arrivata nel capoluogo di regione, in piazza Roma, insieme ai due vicepremier Antonio Tajani (Forza Italia) e Matteo Salvini (Lega), ma anche a Maurizio Lupi (Noi Moderati) e Antonio De Poli (Udc) per sostenere il ricandidato governatore Francesco Acquaroli. Praticamente in contemporanea Elly Schlein, da piazzale della Libertà a Pesaro sosterrà invece la candidatura a governatore di Matteo Ricci per il centrosinistra.
"Abbiamo messo in campo riforme attese da tanti anni", ha aggiunto Acquaroli sottolineando che "abbiamo riscritto il piano socio-sanitario e abbiamo programmato l'apertura di oltre 50 punti salute".
"Il Governo ci ascolta, si fa carico delle esigenze dei territori e crede nelle realtà come la nostra. Quando siamo arrivati abbiamo ereditato una regione sfiduciata, umiliata, che non riusciva a vedere una prospettiva. Oggi ha una spinta diversa, abbiamo messo in campo riforme attese da tanti anni e tese a ridare forza e visione alla nostra regione". Lo ha detto Francesco Acquaroli, governatore e candidato nelle Marche, nel comizio ad Ancona insieme alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ad Antonio Tajani e Matteo Salvini.
"Fatti e non chiacchiere con Francesco Acquaroli, migliaia di opere completate. Non facciamoci travisare da chi oggi dice cose false, come fa il centrosinistra". Lo dice il segretario Udc Antonio De Poli, durante un comizio ad Ancona.
Ad Ancona è iniziata la manifestazione del centrodestra per la ricandidatura di Francesco Acquaroli. In piazza Roma e salutato dalle bandiere dei tre principali partiti è intervenuto per primo il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti di Forza Italia. Al pubblico ha chiesto di farsi sentire con un forte applauso in nome della "continuità per il presidente Acquaroli". Dietro al palco è arrivato Matteo Salvini che interverrà sul palco preceduto da Antonio De Poli, Maurizio Lupi, Acquaroli e Antonio Tajani. Per ultima parlerà la premier e leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.