Meloni oggi ad Ancona per sostenere Acquaroli, la diretta

Acquaroli sul palco: "Stiamo ridando forza e visione alla nostra regione"

"Il Governo ci ascolta, si fa carico delle esigenze dei territori e crede nelle realtà come la nostra. Quando siamo arrivati abbiamo ereditato una regione sfiduciata, umiliata, che non riusciva a vedere una prospettiva. Oggi ha una spinta diversa, abbiamo messo in campo riforme attese da tanti anni e tese a ridare forza e visione alla nostra regione". Lo ha detto Francesco Acquaroli, governatore e candidato nelle Marche, nel comizio ad Ancona insieme alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ad Antonio Tajani e Matteo Salvini.