Nuova giunta della Regione Marche: spunta Consoli per Forza Italia, Pasqui verso la guida del Consiglio

Ancona, 2 ottobre 2025 – Fosse una squadra di calcio, mister Francesco Acquaroli schiererebbe il sestetto della nuova giunta regionale col classico schema 3-1-1-1, in attesa di chiamare in campo dalla panchina altri due assessori per un esecutivo in formato extralarge, non appena la nuova legge approvata dal Parlamento (“Disposizioni in materia di giunte e consigli regionali”) sarà recepita nello Statuto della Regione Marche. Ecco, prima serviranno un passaggio in giunta e poi una doppia lettura in Consiglio regionale. A occhio e croce diciamo che la pratica potrebbe essere sbrigata nel giro di qualche mese, entro l’estate o giù di lì, secondo le previsioni più ottimistiche. C’è chi scalpita, è vero, ma com’è che diceva il tale? “L’attesa del piacere è essa stessa il piacere”.

Lo schema

La prima certezza (o quasi): la golden share è nelle mani di Fratelli d’Italia, il partito di maggioranza relativa, e difficilmente potrebbe essere altrimenti. Tradotto: tre assessori – e (probabilmente) una ipoteca sul quarto quando i posti intorno al tavolo diventeranno otto –, gli altri tre equamente divisi tra i civici della lista ‘I Marchigiani per Acquaroli’, Forza Italia e Lega.

Fratelli d’Italia

Sui tre nomi aleggiano pochi dubbi. Il primo è quello di Francesca Pantaloni, assessora ad Ascoli, preferenze da guinness (8.407). Potrebbe anche occuparsi di conti, con quelli ha dimestichezza. Nell’esecutivo del sindaco Fioravanti ha la delega al bilancio. Il secondo: Francesco Baldelli, assessore uscente alle infrastrutture, primo nella lista di FdI della circoscrizione di Pesaro (6.447 voti). Per Acquaroli una certezza. Possibile sia anche lui il “politico” che il governatore vorrebbe alla sanità, dato che di edilizia sanitaria s’è già occupato nel primo mandato. Il terzo nome: Giacomo Bugaro, anconetano, indipendente nelle liste FdI, ma Mister Wolf (risolvo problemi) di Acquaroli, gode della stima e fiducia (ricambiate) del governatore bis. Nel cda dell’aeroporto, nel comitato tecnico di gestione del porto, per lui potrebbe esserci una delega pesante (porto, aeroporto, interporto, trasporti eccetera), forse anche la sanità.

È vero, Bugaro è arrivato di 162 preferenze dietro a Marco Ausili, consigliere regionale uscente, primo della classe nella lista FdI di Ancona (4.235 voti), ma quest’ultimo potrebbe essere gratificato con un altro incarico di peso o la promessa di una candidatura importante. Ieri pomeriggio i retroscena raccontavano anche di un’improvvisa impennata delle quotazioni del civitanovese Pierpaolo Borroni, consigliere regionale uscente, magari per una ’chiamata’ nel secondo tempo (giunta a otto) che avrebbe avuto anche l’effetto di aprire le porte del Consiglio regionale al potentino Mirco Braconi, uomo di punta di FdI nel Maceratese, fedelissimo di Acquaroli. Suggestione tramontata nel giro di poche ore.

Forza Italia

Il più votato degli azzurri è Gianluca Pasqui (4.043 preferenze), già sindaco di Camerino e vicepresidente dell’assemblea legislativa. È l’indiziato numero uno per la presidenza del Consiglio regionale, che peraltro accetterebbe di buon grado. Affare fatto? Probabile, a dispetto delle velleità del sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica, che così resterebbe fuori dal Consiglio regionale per la seconda volta. Con Pasqui presidente, in pole per il posto in giunta ecco Tiziano Consoli, sindaco di Maiolati Spontini, il più votato nella lista di Fi nella circoscrizione di Ancona (2.200 preferenze). La sua nomina in giunta permetterebbe anche di ’ripescare’ in Consiglio l’ex assessora Chiara Biondi, fabrianese, migrata in Fi dalla Lega a pochi mesi dalle elezioni dopo il corteggiamento dei vertici regionali. Meno probabile la nomina bis da esterno di Stefano Aguzzi, fanese, assessore uscente, malgrado il pressing della componente nordista del partito.

Lega

I bookmakers puntano tutto su Enrico Rossi, sindaco di Cartoceto (Pesaro e Urbino), che ha come primo sponsor il deputato fanese Mirco Carloni, deus ex machina della campagna leghista per le regionali. Più difficile che la spunti l’ascolano Andrea Maria Antonini, assessore uscente, malgrado la ritrovata vicinanza con la segretaria regionale Giorgia Latini. Per pragmatismo e misura ad Acquaroli non dispiacerebbe nemmeno il capogruppo uscente Renzo Marinelli, che peraltro, entrando in giunta, lascerebbe il posto in Consiglio all’ex assessore alla sanità, Filippo Saltamartini, rimasto clamorosamente fuori. Vedremo.

Gli altri

L’assessore dei “Marchigiani per Acquaroli” sarà Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo, recordman di preferenze (9.311). Probabile arrivi un incarico anche per Giacomo Rossi (Civici Marche) e per il recanatese Luca Marconi, l’unico consigliere eletto dall’Udc.