Elezioni regionali nelle Marche, oggi si vota. Gli orari dei seggi e i consigli per non sbagliare

Ancona, 28 settembre 2025 – Per l’elezione del Presidente della Regione Marche e dei 30 consiglieri che faranno parte del nuovo consiglio regionale, gli elettori sono chiamati alle urne il 28 e 29 settembre. Gli aventi diritto al voto devono recarsi al seggio (indicato nella scheda elettorale) con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Qualora quest’ultima sia esaurita o smarrita, sarà sufficiente rivolgersi all’ufficio elettorale del Comune di residenza per ottenere un duplicato.

Le urne sono aperte domenica 28 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 29 settembre, dalle 7 alle 15. Le operazioni di spoglio inizieranno subito dopo.

L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo. L’elettore può esprimere fino a due preferenze tra i candidati consiglieri (esprimendo nome e cognome o solo il cognome), ma devono riguardare due candidati di genere diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza. Qualora l’elettore esprima il suo voto solo per una lista provinciale, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato a Presidente collegato alla lista stessa.

L’elettore può anche esprimere soltanto il voto per il candidato a Presidente, senza alcun voto di lista, tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato prescelto. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore della coalizione alla quale il candidato a Presidente votato è collegato.

Il voto alle regionali nelle Marche, le istruzioni per non sbagliare

Sono nulli i voti espressi a favore di una lista provinciale e di un candidato Presidente non collegato alla lista stessa.

I candidati per la presidenza in Regione sono sei: il governatore uscente Francesco Acquaroli con il centrodestra, l’europarlamentare del Pd ed ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci, Claudio Bolletta (Democrazia sovrana e popolare), Lidia Mangani (Partito comunista), Beatrice Marinelli (Evoluzione della rivoluzione) e Francesco Gerardi (Forza del popolo).

Da sinistra, dall'alto in senso orario: Matteo Ricci, Francesco Acquaroli, Beatrice Marinelli, Francesco Gerardi, Lidia Mangani e Claudio Bolletta

Inizia il 29 settembre, subito dopo la chiusura delle urne, dalle ore 15 in poi.