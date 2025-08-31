Elezioni Marche, tutti i nomi in lizza ad Ascoli per andare in Regione

Ascoli, 31 agosto 2025 – Sei candidati alla presidenza, diciotto liste collegate, 68 aspiranti consiglieri regionali nel Piceno e 66 nel Fermano. Si è chiusa ieri mattina, senza alcuna sorpresa dell’ultimo minuto, la finestra per la presentazione delle liste e delle candidature per le elezioni regionali del 28 e 29 settembre. In Corte d’Appello ad Ancona le varie formazioni hanno depositato, già nella giornata di venerdì, dunque con 24 ore di anticipo sui tempi previsti, la documentazione che sarà vagliata dalla commissione elettorale prima di dare il via libera ufficiale alle candidature.

In attesa degli ultimi passaggi formali, sono sei i candidati alla presidenza della Regione Marche: il governatore uscente Francesco Acquaroli, l’europarlamentare del Pd ed ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci, Claudio Bolletta (Democrazia sovrana e popolare), Lidia Mangani (Partito comunista), Beatrice Marinelli (Evoluzione della rivoluzione) e Francesco Gerardi (Forza del Popolo). Due donne e quattro uomini, ma nessuno di loro è originario del Piceno né del fermano.

Su un totale di trenta consiglieri regionali, la provincia di Ascoli ne eleggerà quattro, così come la provincia di Fermo. Nove, invece, saranno i rappresentanti dell’anconetano, sei quelli del maceratese e sette per la provincia di Pesaro-Urbino. Nel Piceno sono 68 i nomi in corsa per una poltrona a palazzo Raffaello: tutte le liste hanno presentato quattro candidati, eccezion fatta per il Pci che non ne ha presentati affatto, limitandosi al maceratese, all’anconetano e al pesarese.

Di nuovo in campo tre dei quattro consiglieri ascolani uscenti: Monica Acciarri (passata dalla Lega a Forza Italia), Andrea Assenti (Fratelli d’Italia) e Andrea Maria Antonini (Lega, nominato poi assessore dall’ottobre del 2022). Non si è ricandidata, invece, Anna Casini del Pd. Per il fermano, invece, tutti e quattro i consiglieri uscenti hanno deciso di correre ancora: Fabrizio Cesetti (Pd), Jessica Marcozzi (Forza Italia), Andrea Putzu (Fratelli d’Italia) e Marco Marinangeli (passato dalla Lega a Noi Moderati).