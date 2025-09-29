Perché Acquaroli ha vinto le elezioni nelle Marche (che non sono l’Ohio d’Italia)

Ancona, 29 settembre 2025 – Francesco Acquaroli è di nuovo il presidente delle Marche. Originario di Potenza Picena, 51 anni consulente finanziario, ha vinto su Matteo Ricci per almeno tre motivi.

Il primo: rappresenta il vero marchigiano, il marchigiano di provincia, che unisce e non divide. Con la forza silenziosa dell’orgoglio e del convincimento delle proprie azioni. Non è un caso che tanto del suo primo mandato sia stato rappresentato dall’attenzione alla ricostruzione, alla connessione delle aree sfilacciate (e molto ancora c’è da fare), alle zone interne, ai borghi.

Francesco Acquaroli, 51 anni, con la premier Giorgia Meloni durante la campagna elettorale

Il secondo: non ha mai attaccato Matteo Ricci sull’inchiesta giudiziaria deflagrata a Pesaro, ma è riuscito a raccontare quanto fatto in questi cinque anni dando, evidentemente, l’orizzonte di una visione.

Questo vale soprattutto per la sanità, uno dei temi più dibattuti e controversi e su cui anche il governatore uscente sa di dovere imprimere uno sprint.

In particolare sulla riforma dell’emergenza-urgenza e delle liste d’attesa. Temi nazionali, certo, ma che una Regione deve prendere in mano.

Il terzo: le liste a sostegno. Le liste in appoggio al presidente Acquaroli e, soprattutto, i nomi al loro interno, erano di alto livello e piene di amministratori forti, volti noti della società civile, dell’economia, dello sport e del volontariato.

La differenza, rispetto al Pd, è venuta soprattutto dalla squadra: un noi che ha prevalso sull’io.

Tutto questo per rappresentare che no, le Marche non erano l’Ohio d’Italia, come molti notisti hanno avuto modo di dire allo sfinimento in queste settimane.

Non lo erano perché se da una parte qui si è concentrata l’attenzione dei big italiani della politica, dall’altra ai marchigiani interessavano più le questioni interne, la possibilità di continuare ad affermare una centralità nel Paese, la necessità di vedere una continuità nella progettualità.

Non la rivoluzione. Di sicuro la tenuta di Giorgia Meloni e del governo a trazione Fratelli d’Italia ha influito, assicurando compattezza ad Acquaroli.

Ma il risultato è frutto soprattutto della forte presenza sui territori, dell’aumento del consenso alla coalizione di centrodestra di un lavoro organico e capillare che ricorda, con un’iperbole, la forza dell’organizzazione della Prima Repubblica.