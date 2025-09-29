Preferenze elezioni regionali Marche 2025: la classifica, Paolo Calcinaro in testa

Ancona, 29 settembre 2025 – Le Marche restano al centrodestra, Francesco Acquaroli confermato alla guida della regione: ottiene il bis con il 52% lasciando il candidato del centrosinistra Matteo Ricci al 44%. Ora gli occhi sono puntati su chi entrerà a far parte della prossima Assemblea legislativa. Sono 30 i seggi da assegnare. La ripartizione è su base provinciale: 9 per la provincia di Ancona, 4 per quella di Ascoli Piceno, 4 per Fermo, 6 per Macerata, 7 per Pesaro Urbino. Il più votato in assoluto è Paolo Calcinaro (circoscrizione Fermo): oltre 9.200 preferenze con “I Marchigiani per Acquaroli”. E’ sindaco di Fermo da dieci anni; nato a Fermo nel 1977, è laureato in Giurisprudenza. E’ stato eletto alla guida della città la prima volta nel 2015 e confermato nel 2020 al primo turno con il 71,41%.

Segue nella classifica Francesca Pantaloni (circoscrizione Ascoli) detta Pantaleoni (FdI) con oltre 8.000 preferenze: è assessora al bilancio del Comune di Ascoli Piceno, alle comunali 2024 aveva ottenuto 562 preferenze, risultando una delle candidate più votate fra le donne. Si è molto spesa per progetti di turismo rurale, rigenerazione dei borghi e valorizzazione del territorio interno della provincia ascolana.

Ha ottenuto oltre 7mila preferenze Valeria Mancinelli del Pd (circoscrizione Ancona), ex sindaca di Ancona per due mandati consecutivi (dal 2013 al 2023). Nata nel 1956, si è laureata in Giurisprudenza ed è avvocato di professione. Ha ottenuto un risultato personale eccezionale, raccogliendo oltre 7.000 preferenze nella circoscrizione di Ancona, un vero plebiscito che l'ha resa la più votata della sua coalizione. Nella classifica seguono Enrico Piergallini (circoscrizione Ascoli) detto Enrico (Pd) che ha ottenuto oltre 6.500 preferenze; Francesco Ameli (circoscrizione Ascoli) del (Pd) ne ha ottenute oltre 6.300; stesso risultato per Francesco Baldelli (circoscrizione Pesaro Urbino) di FdI. Ecco nel dettaglio la classifica dei più votati nelle diverse circoscrizioni.

Valeria Mancinelli (Pd) oltre 7mila

Marco Ausili (FdI) oltre 3800

Giacomo Bugaro (FdI) oltre 3600

Luca Paolorossi detto Paolo Rossi oltre 3000 (Lega)

Francesca Pantaloni detta Pantaleoni (FdI) oltre 8000

Enrico Piergallini detto Enrico (Pd) oltre 6500

Francesco Ameli (Pd) oltre 6300

Fabiola Diomede (Pd) oltre 5400

Margherita Sorge (Pd) oltre 3800

Andrea Putzu (FdI) oltre 5900

Fabrizio Cesetti (Pd) oltre 4000

Paolo Calcinaro (I Marchigiani per Acquaroli) oltre 9200

Alan Petrini (Lega) quasi 3000

Silvia Luconi (FdI) oltre 3800

Pierpaolo Borroni (FdI) oltre 3600

Mirco Braconi (FdI) quasi 3000

Leonardo Catena (Pd) oltre 3800

Romano Carancini (Pd) oltre 3200

Gianluca Pasqui (Forza Italia) oltre 3700

Francesco Baldelli (FdI) oltre 6300

Nicola Baiocchi (FdI) oltre 4000

Nicola Barbieri (FdI) oltre 4000

Micaela Vitri (Pd) oltre 6000

Daniele Vimini (Pd) oltre 5000

Alessandro Piccini (Pd) oltre 3000

Alessia Morani (Pd) quasi 3000

Stefano Aguzzi (Forza Italia) oltre 3000

Enrico Rossi (Lega) oltre 3000