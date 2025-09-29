Preferenze elezioni regionali Marche 2025: la classifica, Paolo Calcinaro in testa

Ancona, 29 settembre 2025 – Le Marche restano al centrodestra, Francesco Acquaroli confermato alla guida della regione: ottiene il bis con il 52% lasciando il candidato del centrosinistra Matteo Ricci al 44%. Ora gli occhi sono puntati su chi entrerà a far parte della prossima Assemblea legislativa. Sono 30 i seggi da assegnare. La ripartizione è su base provinciale: 9 per la provincia di Ancona, 4 per quella di Ascoli Piceno, 4 per Fermo, 6 per Macerata, 7 per Pesaro Urbino. Il più votato in assoluto è Paolo Calcinaro (circoscrizione Fermo): oltre 9.200 preferenze con “I Marchigiani per Acquaroli”. E’ sindaco di Fermo da dieci anni; nato a Fermo nel 1977, è laureato in Giurisprudenza. E’ stato eletto alla guida della città la prima volta nel 2015 e confermato nel 2020 al primo turno con il 71,41%.
Segue nella classifica Francesca Pantaloni (circoscrizione Ascoli) detta Pantaleoni (FdI) con oltre 8.000 preferenze: è assessora al bilancio del Comune di Ascoli Piceno, alle comunali 2024 aveva ottenuto 562 preferenze, risultando una delle candidate più votate fra le donne. Si è molto spesa per progetti di turismo rurale, rigenerazione dei borghi e valorizzazione del territorio interno della provincia ascolana.
Ha ottenuto oltre 7mila preferenze Valeria Mancinelli del Pd (circoscrizione Ancona), ex sindaca di Ancona per due mandati consecutivi (dal 2013 al 2023). Nata nel 1956, si è laureata in Giurisprudenza ed è avvocato di professione. Ha ottenuto un risultato personale eccezionale, raccogliendo oltre 7.000 preferenze nella circoscrizione di Ancona, un vero plebiscito che l'ha resa la più votata della sua coalizione. Nella classifica seguono Enrico Piergallini (circoscrizione Ascoli) detto Enrico (Pd) che ha ottenuto oltre 6.500 preferenze; Francesco Ameli (circoscrizione Ascoli) del (Pd) ne ha ottenute oltre 6.300; stesso risultato per Francesco Baldelli (circoscrizione Pesaro Urbino) di FdI. Ecco nel dettaglio la classifica dei più votati nelle diverse circoscrizioni.
Circoscrizione Ancona
Valeria Mancinelli (Pd) oltre 7mila
Marco Ausili (FdI) oltre 3800
Giacomo Bugaro (FdI) oltre 3600
Luca Paolorossi detto Paolo Rossi oltre 3000 (Lega)
Circoscrizione Ascoli
Francesca Pantaloni detta Pantaleoni (FdI) oltre 8000
Enrico Piergallini detto Enrico (Pd) oltre 6500
Francesco Ameli (Pd) oltre 6300
Fabiola Diomede (Pd) oltre 5400
Margherita Sorge (Pd) oltre 3800
Circoscrizione Fermo
Andrea Putzu (FdI) oltre 5900
Fabrizio Cesetti (Pd) oltre 4000
Paolo Calcinaro (I Marchigiani per Acquaroli) oltre 9200
Alan Petrini (Lega) quasi 3000
Circoscrizione Macerata
Silvia Luconi (FdI) oltre 3800
Pierpaolo Borroni (FdI) oltre 3600
Mirco Braconi (FdI) quasi 3000
Leonardo Catena (Pd) oltre 3800
Romano Carancini (Pd) oltre 3200
Gianluca Pasqui (Forza Italia) oltre 3700
Circoscrizione Pesaro Urbino
Francesco Baldelli (FdI) oltre 6300
Nicola Baiocchi (FdI) oltre 4000
Nicola Barbieri (FdI) oltre 4000
Micaela Vitri (Pd) oltre 6000
Daniele Vimini (Pd) oltre 5000
Alessandro Piccini (Pd) oltre 3000
Alessia Morani (Pd) quasi 3000
Stefano Aguzzi (Forza Italia) oltre 3000
Enrico Rossi (Lega) oltre 3000