Regionali, candidati a governatore per la prima volta a confronto: scintille tra Lega e Forza Italia

Ancona, 3 settembre 2025 – Erano cinque su sei, al tavolo della sede regionale dell’Unione province italiane, ad Ancona, per il primo, vero confronto pubblico tra tutti i candidati in vista delle regionali. Per Francesco Acquaroli e Matteo Ricci il secondo round a meno di una settimana dal primo faccia a faccia alla Uil. Unico assente, Francesco Gerardi (Forza del Popolo).

L’occasione, un incontro per discutere del “riordino delle funzioni delle Province”, ha messo a nudo una diagnosi più o meno condivisa – la necessità di superare o correggere la riforma Delrio –, ma terapie diverse per il futuro degli enti di area vasta, dal “ripristino delle elezioni dirette” alla necessità di “dotare le Province di una giunta”, dal rafforzamento di alcune funzioni all’attribuzione di nuove competenze. In rigoroso ordine alfabetico per i sette minuti a disposizione di ognuno, sono intervenuti il governatore uscente Francesco Acquaroli di FdI (centrodestra), l’eurodem Matteo Ricci (centrosinistra), Claudio Bolletta (Democrazia sovrana e popolare), Lidia Mangani (Partito comunista italiano) e Beatrice Marinelli (Evoluzione della rivoluzione). A coordinare i lavori Pasquale Gandolfi, presidente nazionale Upi. “Mi sembra ci sia condivisione sul fatto che le Province devono tornare a essere protagoniste”, ha detto, auspicando l’inizio di un confronto costruttivo con la Regione “mancato negli ultimi anni”.

Il giudizio più duro sulla riforma Delrio è arrivato da Acquaroli. “Era l’epoca delle riforme del governo Renzi fatte con i tweet – ha detto –. Se oggi siamo qui a parlare di Province, non è certo colpa mia, quella riforma ha prodotto solo inefficienza e costi maggiori, passati dai nove miliardi del 2013 agli oltre dieci attuali. Il suo fallimento è sotto gli occhi di tutti”. Pur aprendo a un dialogo con l’Upi per valutare nuovi assetti giuridici, finanziari e organizzativi, Acquaroli ha frenato rispetto a “fughe in avanti” a livello regionale, sottolineando la necessità di un quadro normativo nazionale. “Dobbiamo scongiurare il rischio di nuovi periodi transitori e di ulteriore caos”, ha aggiunto. Ricci ha invece invocato un “nuovo patto per il riassetto istituzionale”, per garantire nuove funzioni e risorse. “Non so se il passo ulteriore sia di tornare all’elezione diretta – ha detto –, ma bisogna consentire di avere giunte operative”. Per Ricci, le Province sono “fondamentali per ricucire le aree interne” e possono diventare “luogo di semplificazione”, “ragionando su una riforma degli Aato e degli Ata”. Ricci ha poi elencato le proposte per le aree interne, tra cui un contributo di 30mila euro per chi vi prende la residenza e la gratuità di trasporti scolastici e asili nido.

Anche Bolletta si è detto d’accordo sulla necessità di “ampliare competenze e funzioni” delle Province, mettendo però in guardia dal pericolo di creare “doppioni” o “disguidi dovuti a una co-conduzione di più enti sullo stesso argomento”. “È un principio che va contro l’efficacia e l’efficienza”, ha spiegato.

Per Mangani, la riforma Delrio “ha spacciato la soppressione della democrazia per semplificazione e risparmio”. La sua proposta è netta. “Dobbiamo ripristinare l’elezione del presidente e del Consiglio provinciale e accentuare le funzioni di programmazione, coordinamento e gestione di problematiche del territorio che appartengono a un’area vasta sovracomunale, come la gestione di acqua e rifiuti”. Marinelli ha puntato su una funzione specifica e strategica, rivendicando la necessità di “rafforzare il ruolo delle Province come stazione unica appaltante”, oltre a criticare la riforma come una “precisa volontà di allontanare il potere dal cittadino”. Secondo la candidata, il tema è centrale per combattere l’astensionismo dilagante, con responsabilità “bipartisan”.