Marche, quando i risultati delle elezioni regionali 2025: l’orario dello spoglio

Ancona, 28 settembre 2025 – Rimangono aperte fino alle 23 nella prima giornata di voto, le urne nelle 1572 sezioni cui sono stati chiamati i 1.330.501 marchigiani per eleggere il presidente della Regione e il nuovo consiglio regionale, che resteranno in carica per i prossimi 5 anni. Le operazioni di voto proseguono anche domani, lunedì 29 settembre, dalle ore 7 alle ore 15.

Operazioni di spoglio

Non appena chiuse le urne, alle ore 15 di domani, inizieranno le operazioni di spoglio: seguiremo in tempo reale gli aggiornamenti.

Le elezioni regionali nelle Marche prevedono due giorni per le votazioni, domenica 28 e lunedì 29 settembre 2025 (foto Toni)

Sezioni

Sono 1558 le sezioni ordinarie aperte nei Comuni marchigiani, cui se ne aggiungono 14 allestite nei presidi ospedalieri. Sono così suddivise: 399 e 3 ospedaliere in provincia di Pesaro e Urbino; 464 in provincia di Ancona e 4 ospedaliere; 317 ordinarie e 4 ospedaliere in provincia di Macerata; 211 in provincia di Fermo più 2 ospedaliere; 167 in provincia di Ascoli Piceno con 1 sezione ospedaliera.

Elettori

Riguardo la distribuzione del corpo elettorali secondo dati relativi agli ultimi 15 giorni prima del voto (la divergenza col dato finale è di 4812 elettori): 299.838 gli eventi diritto al voto in provincia di Pesaro Urbino; 404.299 in provincia di Ancona; in provincia di Macerata, 292.239; 149.853 in provincia di Fermo; nella provincia di Ascoli gli elettori sono 179.460.

Candidati

Sono 6 i candidati alla presidenza della giunta regionale tra cui gli elettori marchigiani potranno scegliere: Francesco Acquaroli (coalizione di centrodestra), Matteo Ricci (coalizione di centrosinistra), Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana Popolare), Francesco Gerardi (Forza del Popolo), Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione) e Lidia Mangani (Partito Comunista Italiano). Va fatto un unico distinguo per la candidata a presidente, Mangani che non compare nelle schede elettorali delle province di Fermo e Ascoli Piceno dove non ha presentato alcun candidato consigliere per cui gli elettori di queste due province potranno votare tra 5 candidati presidente (e non 6). Complessivamente sono 526 i candidati al consiglio regionale che si contendono i 30 seggi.

Ripartizione seggi e scrutinio

La ripartizione dei seggi è su base provinciale: 9 per la provincia di Ancona, 4 per quella di Ascoli Piceno, 4 per Fermo, 6 per Macerata, 7 per Pesaro Urbino. Il premio di maggioranza garantisce alla coalizione vincente almeno il 55% dei seggi con diverse fasce percentuali di voti validi. La soglia di sbarramento è fissata al 5% per le coalizioni, escluso il caso in cui una lista contenuta nella coalizione abbia ottenuto il 3% dei voti validi. La coalizione vincente vede garantita la sua stabilità tramite il premio di maggioranza: 19 seggi se la coalizione vincente ha ottenuto almeno il 43% dei voti validi; 18 seggi se ha ottenuto tra il 40 e il 43% dei voti.

Affluenza elezioni 2020

Nella passata tornata elettorale in provincia di Ancona votò il 60,50% degli eventi diritto; a Pesaro Urbino il 62,30%; nel maceratese il 56,60; il 61,20 in provincia di Fermo, il 57,50% nell’ascolano.