Ricci: “Contro di me tanto fango. Forse sono troppo perfezionista”

Ancona, 26 settembre 2025 – 1) Se le dico che l’ago della bilancia della passata tornata elettorale fu la ricostruzione post-sisma e quest’anno potrebbe essere la sanità, cosa risponde?

Il candidato a governatore del centrosinistra Matteo Ricci durante il confronto

“Penso che il problema principale sia la sanità. E i marchigiani su questo vogliono cambiare. Liste di attesa e mobilità passiva sono aumentate. Un marchigiano su dieci non si cura più, non trovando risposta nel pubblico e non avendo i soldi per andare dal privato. Non vedere queste cose significa essere irresponsabili. Dovremo fare una grande battaglia per la sanità pubblica con le altre regioni, affinché sia finanziata al 7 per cento del Pil. Per dimezzare le liste di attesa al primo anno, bisogna assumere medici e personale: senza risorse non si può fare. I problemi c’erano anche prima, ma negli ultimi cinque anni le cose sono peggiorate”.

2) Da europarlamentare a candidato governatore: ha mai pensato in questi giorni ‘ma chi me l’ha fatto fare?

“No. Anzi, ringrazio coloro che mi hanno spinto per un viaggio straordinario in una regione stupenda, che amo e voglio migliorare. Mai pentito, anche se da giovane volevo fare il parlamentare europeo”.

3) Dopo tanti anni si torna a un sistema bipolare: da una parte e dall’altra però le chiamate ‘ammucchiate’.

“La sfida di domenica è semplice. Da una parte, quella che chiamo continuità nella mediocrità. Dall’altra parte, la possibilità di cambiare”.

4) Un suo pregio e un suo difetto?

“Sempre difficile parlare di sé. Il pregio è che non mi risparmio. Il difetto, invece, è che sono un po’ troppo perfezionista. Ma la vita è più complicata”.

5) Un pregio e un difetto del suo sfidante?

“Eh.... (riflette). Il difetto principale, forse, credo sia l’accontentarsi di risultati che non ci sono e di un galleggiamento che non serve alle Marche. Il pregio è che s’impegna”.

6) Che qualità ruberebbe al leader del suo partito, Elly Schlein?

“La generosità. Si è spesa, ci ha sempre creduto. Ringrazio lei e gli altri leader nazionali. Ma qui c’era la mia faccia. Non mi sono nascosto dietro Meloni”.

7) Che eventuale Giunta ha in mente, un primo nome che le viene in mente?

“Forte, competente. Ad iniziare dall’assessore alla Sanità, che loro non hanno cambiato per motivi politici e invece gli hanno messo due tutor: una barzelletta. Nomi per la Giunta? Non è il momento. Ma tutte le province saranno rappresentate, mentre negli ultimi cinque anni Fermo non lo era”.

8) Quali deleghe terrebbe per lei?

“La Protezione civile: un presidente non può delegare qualcun altro nelle emergenze, sperando che non ce ne siano. Poi Comunicazione e Marketing territoriale”.

9) Tre aggettivi per definire questa sua campagna elettorale?

“Popolare, come ho sempre fatto. E così batterò di nuovo i populisti. Innamorata della terra, dei dialetti, piena d’amore e consapevolezza della grandezza della nostra gente. A chilometro zero: non c’è un centimetro che non abbiamo raggiunto”.

10) Vince le elezioni, sale a Palazzo Raffaello (sede della Regione ad Ancona) e il primo obiettivo che si pone è?

“Due. In Giunta approveremo l’atto per il salario minimo regionale. In Consiglio riconosceremo lo Stato di Palestina e non ci gireremo dall’altra parte sui drammi della nostra epoca. Visto il gemellaggio di Pesaro e Rafah, guarderemo ad un gemellaggio regionale per dare il nostro contributo”.

11) La polemica o l’accusa che le hanno fatto più male in questa campagna elettorale?

“Male no, ho una bella corazza. Mi hanno buttato addosso fango mediatico dopo l’avviso di garanzia, ma per loro è stato un boomerang. Non solo perché ho già dimostrato totale estraneità, ma anche perché i cittadini mi hanno dato sostegno”.

12) Perché i marchigiani dovrebbero votarla?

“Credo di aver dimostrato pragmatismo e di aver portato miglioramenti negli enti gestiti. Il compito è lasciare un segno positivo. In dieci anni, con la squadra, abbiamo portato Pesaro ad essere nazionale. Così faremo delle Marche una realtà europea”.

13) Le Marche dei prossimi cinque anni secondo lei?

“Leader in Europa per la qualità della vita. Rimettendo in moto l’economia, oggi ferma, e aiutando le aziende a trovare nuovi mercati, visti anche i dazi. Poi aiutando le imprese nell’internazionalizzazione, nell’innovare con l’applicazione dell’intelligenza artificiale alla manifattura e sostenendo quelle che continuano ad investire nella sostenibilità e nella qualità”.

14) Vuole fare una domanda al suo sfidante?

“Al primo confronto, incalzato su sanità e liste di attesa, prima ha dato la colpa a quelli di prima, scordandosi che il suo principale alleato è Spacca, poi all’aumento della domanda, che sarebbero i cittadini: ripeterebbe quello che ha detto? Se sì, lasci perdere”.

15) Il modello politico a cui si ispira?

“Zaia e Bonaccini. Non hanno mai messo l’interesse del partito davanti a quello della comunità. Sono forti, autorevoli, conosciuti. L’esatto contrario di quanto accaduto qui”.

16) Il libro sul comodino in questi giorni di campagna elettorale?

“Non un libro, ma un film che vedo la sera: ‘Ogni maledetta domenica’ con quel discorso straordinario di Al Pacino”.

17) La canzone o la colonna sonora di questi giorni?

“Seven Nation Army, inno dei Mondiali 2006. Ma ultimamente ‘Poetica’: la ragazza che amo in questi giorni è la nostra regione”.