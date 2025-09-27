Ricci sul treno per Gaza: "Marche e Palestina, è un voto per il mondo"

Arriva alla stazione di Pesaro alle 18.18, con soli tre minuti di ritardo, che di questi tempi è oro colato, il "treno per la vittoria" di Matteo Ricci, candidato alla presidenza della Regione Marche per il centrosinistra.

Bandiera della Palestina al collo, sorriso di chi respira aria di casa, Ricci scende dal treno accolto tra gli applausi di una quarantina di sostenitori, tra i quali molti candidati della coalizione. Un treno partito ieri mattina da San Benedetto, rinominato poi "un treno per Gaza", tema su cui Ricci punta forte durante questi ultimi giorni. "Si vota per le Marche e per la Palestina – dice al megafono di fronte ai sostenitori riuniti all’ingresso della stazione e con al fianco il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani –. Con noi al governo sarà una Regione popolare, in mezzo alla gente e ci occuperemo dei problemi dei marchigiani. Ma avremo sempre uno sguardo rivolto verso il mondo". Il riferimento è a Gaza.

"Nel primo Consiglio regionale – dice Ricci – riconosceremo lo Stato palestinese ed estenderemo il gemellaggio tra Pesaro e Rafah anche alla Regione, per permettere ai marchigiani di aiutare concretamente quella popolazione martoriata, come sta facendo la Flotilla. Noi stiamo con loro". Su questo tema, Ricci accusa l’avversario Francesco Acquaroli di "restare muto, come ha fatto in questi cinque anni, prendendo ordini dal governo o addirittura da Trump".

"Noi – aggiunge Ricci –, una volta alla guida della Regione, non faremo figli e figliastri. Acquaroli ha diviso la regione Marche in due, noi la riuniremo". Il candidato del centrosinistra snocciola poi alcuni dei punti principali del programma elettorale, tra cui "il trasporto gratuito su autobus e treni per gli studenti marchigiani", poi sottolinea le "zero nuove opere inaugurate da Acquaroli". "Io da sindaco di Pesaro in dieci anni ho portato due miliardi di investimenti – dice ancora –, lui nelle Marche non ha portato nessuna nuova risorsa, se non i 400milioni per l’alluvione".

Ricci parla poi anche dei dazi americani alzati "al 100% per la farmaceutica e al 50% per il mobile, due settori chiave della nostra economia, senza che il governo intervenisse". La chiusura del suo intervento è incentrata tutta sul suo avversario. "Abbiamo avuto dei confronti pubblici con un divario imbarazzante – dice –. Da una parte la coalizione della mediocrità, dall’altra quelli che pensano che le Marche possono diventare una regione grande. Acquaroli ha avuto il coraggio di dire che il problema delle liste d’attesa non è colpa del sottofinanziamento, ma della troppa domanda, cioè dei cittadini. Qesto vuole dire che fare il presidente non è il suo mestiere".

Poi l’attacco finale. "I nostri avversari hanno una paura fottuta e fanno bene ad averla, perché sanno che noi stiamo andando a vincere", dice Ricci, che ricordando il suo passato da calciatore al Muraglia, sfodera una maglietta della vecchia squadra con su scritto il suo nome. "Quando giocavo ero un fantasista, un’ala d’attacco – spiega ancora Ricci –. Ho fatto anche qualche gol, ma soprattutto facevo tanti cross per fare segnare i miei compagni. Oggi (ieri, ndr), dopo la mezzanotte, io non potrò più fare campagna elettorale. Sono arrivato fin a qui e questo è il mio cross: ora tocca a voi fare gol andando a votare per la coalizione di centrosinistra. Fino alla vittoria".