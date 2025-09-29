Voto nelle Marche, come andarono le ultime elezioni: i risultati del 2020

Ancona, 29 settembre 2025 – La svolta storica dopo anni di amministrazioni di centrosinistra, un’affluenza alle urne del 59,75% – il 10% in più rispetto alle elezioni del 2015 –, il Pd e il Movimento 5 Stelle che correvano separati. Così andarono le regionali del 2020 nelle Marche.

Candidati e risultati delle elezioni regionali 2020 nelle Marche

Si votò il 20 e il 21 settembre. Il candidato del centrodestra Francesco Acquaroli, deputato ed ex sindaco di Potenza Picena, sostenuto da una coalizione composta da Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Forza Italia e dalle liste civiche Civitas Civici e Movimento per le Marche, ebbe la meglio conquistando il 49,13% dei voti.

Staccato Maurizio Mangialardi, frontman del centrosinistra (Pd, Italia Viva-Psi-Demos, Marche coraggiose, Rinasci Marche, Le nostre Marche e il centro, Mangialardi presidente) con il 37,29%; dietro Gian Mario Mercorelli (Movimento Cinque Stelle) con l’8,62%, Roberto Mancini con la civica Dipende da noi al 2,30%, Fabio Pasquinelli per il Partito Comunista all’1,41%, Sabrina Banzato per Vox Italia allo 0,56%, Anna Rita Iannetti per il Movimento 3V allo 0,54%, Alessandra Contigiani per Riconquistare l’Italia allo 0,16%.

Candidati e risultati delle elezioni 2015 nelle Marche

Cinque anni prima, nel 2015, Acquaroli invece era uscito sconfitto dalla tornata elettorale: aveva vinto Luca Ceriscioli del Pd col 41,07%. Al secondo posto Giovanni Maggi del M5S col 21,78%, seguito da Acquaroli col 18,98%. Il governatore uscente Gian Mario Spacca si era fermato al 14,21%, ultimo Edoardo Mentrasti col 3,96%. L’affluenza recuperò alcuni punti: dal 49,78% del 2015 (quando era stato segnato il 12,99% in meno rispetto alle elezioni regionali precedenti) al 59,75%.

La svolta storica del centrodestra nel 2020

Dopo quattro presidenti democristiani (Giuseppe Serrini dal 1970 al 1972, Dino Tiberi dal 1972 al 1975, Adriano Ciaffi dal 1975 al 1978 e Rodolfo Giampaoli dal 1990 al 1993), due socialisti (Emidio Massi dal 1978 al 1990 e Gaetano Recchi dal 1993 al 1995), due dem (Vito D’Ambrosio dei Democratici di sinistra dal 1995 al 2005 e Luca Ceriscioli del Pd dal 2015 al 2020), un esponente della Margherita (Gian Mario Spacca dal 2005 al 2015, secondo mandato Pd), le Marche cinque anni fa passarono al centrodestra.

Una vittoria che sembrava già scritta: le stime dei principali istituti demoscopici davano il candidato di Giorgia Meloni avanti sul diretto contendente, Maurizio Mangialardi, con una percentuale a due cifre.

Elezioni regionali a confronto

Otto gli aspiranti governatori nel 2020. Oggi sei: il governatore uscente Francesco Acquaroli con il centrodestra, l’europarlamentare del Pd ed ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci, Claudio Bolletta (Democrazia sovrana e popolare), Lidia Mangani (Partito comunista), Beatrice Marinelli (Evoluzione della rivoluzione) e Francesco Gerardi (Forza del popolo).