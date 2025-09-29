Risultati delle elezioni nelle Marche: exit poll, proiezioni e spoglio in diretta

Ancona, 29 settembre 2025 – Urne chiuse alle 15, è partito il conteggio dei voti che decreterà il governatore delle Marche per i prossimi 5 anni. Per i primi exit poll si tra di vero e proprio testa a testa tra Acquaroli e Ricci.

Per conoscere i risultati in diretta si potranno seguire tutti gli aggiornamenti del conteggio in questo articolo con lo spoglio in tempo reale.

Mappa interattiva: i risultati città per città

Scheda dopo scheda verrà decretato il vincitore di queste elezioni regionali 2025.

I marchigiani, 1.325.689 elettori (suddivisi in 1.558 sezioni), hanno scelto tra sei candidati presidente: quattro outsider, Claudio Bolletta (sostenuto da Democrazia Sovrana Popolare); Francesco Gerardi (Forza del Popolo) Lidia Mangani (Rifondazione Comunista e Comunisti Italiani) e Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione).

Oltre naturalmente al presidente uscente, Francesco Acquaroli, sostenuto da una coalizione di centrodestra, e all’europarlamentare dem Matteo Ricci per il centrosinistra, tra i quali è parso chiaro sin da subito, si giocasse una serrata sfida elettorale a due.

Il vincitore delle elezioni regionali nelle Marche è il candidato presidente che ottiene più voti, e non è previsto un ballottaggio. Il consiglio regionale delle Marche è composto da 30 consiglieri oltre al presidente della giunta.

Da sinistra a destra: Francesco Acquaroli e Matteo Ricci