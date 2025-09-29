Risultati delle elezioni nelle Marche: exit poll, proiezioni e spoglio in diretta

Ancona, 29 settembre 2025 – Urne chiuse alle 15, è partito il conteggio dei voti che decreterà il governatore delle Marche per i prossimi 5 anni. Per i primi exit poll si tra di vero e proprio testa a testa tra Acquaroli e Ricci.
Per conoscere i risultati in diretta si potranno seguire tutti gli aggiornamenti del conteggio in questo articolo con lo spoglio in tempo reale.
Mappa interattiva: i risultati città per città
Scheda dopo scheda verrà decretato il vincitore di queste elezioni regionali 2025.
I marchigiani, 1.325.689 elettori (suddivisi in 1.558 sezioni), hanno scelto tra sei candidati presidente: quattro outsider, Claudio Bolletta (sostenuto da Democrazia Sovrana Popolare); Francesco Gerardi (Forza del Popolo) Lidia Mangani (Rifondazione Comunista e Comunisti Italiani) e Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione).
Oltre naturalmente al presidente uscente, Francesco Acquaroli, sostenuto da una coalizione di centrodestra, e all’europarlamentare dem Matteo Ricci per il centrosinistra, tra i quali è parso chiaro sin da subito, si giocasse una serrata sfida elettorale a due.
Il vincitore delle elezioni regionali nelle Marche è il candidato presidente che ottiene più voti, e non è previsto un ballottaggio. Il consiglio regionale delle Marche è composto da 30 consiglieri oltre al presidente della giunta.
L'affluenza al voto per le elezioni regionali nelle Marche si attesta attorno al 50%, con circa metà delle 1.572 sezioni pervenute. Se il dato verrà confermato si tratterebbe di una percentuale inferiore di circa nove punti rispetto a quella delle ultime elezioni regionali del 2020 (59,75%)
L'instant poll di Youtrend per Sky tg 24 da lo stesso risultato sia per Acquaroli sia per Ricci: entrambi i candidati sarebbero al 46-50%
Secondo gli exit poll realizzati dal consorzio Opinio per Rai, il presidente delle Marche ricandidato per il centrodestra, Francesco Acquaroli, sta in una forbice tra il 48% e il 52% dei consensi, mentre lo sfidante del centrosinistra Matteo Ricci tra il 46% e 50%
Chi voleva scegliere lo ha fatto: urne chiuse alle 15 in punto, parte il conteggio delle schede che decreterà il prossimo governatore delle Marche
Lo scrutinio non si annuncia particolarmente rapido: oltre ai voti sui simboli e a quelli degli aspiranti presidenti, bisogna infatti esaminare le preferenze assegnate ai candidati consiglieri regionali (potevano essere al massimo due, purché di genere diverso).
Si preannuncia un testa un testa a a testa fra il governatore uscente Francesco Acquaroli e l'europarlamentare dem Matteo Ricci, candidato del centrosinistra. In attesa dei primi exit poll che seguirà la chiusura delle urne alle 15.
Affluenza in calo: alle 23 di ieri aveva votato il 37,7%, alle elezioni del 2020 alla stessa ora aveva votato il 42,72% degli elettori. Il dato definitivo dell’affluenza è atteso dopo le 15, orario della chiusura delle urne. Sarà superata la soglia psicologica del 50%?