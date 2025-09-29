Bologna, punto interrogativo

Elezioni Marche
Elezioni MarcheRisultati delle elezioni nelle Marche: exit poll, proiezioni e spoglio in diretta
29 set 2025
Risultati delle elezioni nelle Marche: exit poll, proiezioni e spoglio in diretta

Chi sarà il Governatore della regione per i prossimi 5 anni? La sfida è tra il presidente uscente Francesco Acquaroli e l’ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Quattro candidati outsider. Affluenza in calo al 50%

I risultati delle votazioni alle regionali delle Marche in diretta

I risultati delle votazioni alle regionali delle Marche in diretta

Ancona, 29 settembre 2025 – Urne chiuse alle 15, è partito il conteggio dei voti che decreterà il governatore delle Marche per i prossimi 5 anni. Per i primi exit poll si tra di vero e proprio testa a testa tra Acquaroli e Ricci.

Per conoscere i risultati in diretta si potranno seguire tutti gli aggiornamenti del conteggio in questo articolo con lo spoglio in tempo reale.

Mappa interattiva: i risultati città per città

Scheda dopo scheda verrà decretato il vincitore di queste elezioni regionali 2025.

I marchigiani, 1.325.689 elettori (suddivisi in 1.558 sezioni), hanno scelto tra sei candidati presidente: quattro outsider, Claudio Bolletta (sostenuto da Democrazia Sovrana Popolare); Francesco Gerardi (Forza del Popolo) Lidia Mangani (Rifondazione Comunista e Comunisti Italiani) e Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione).

Oltre naturalmente al presidente uscente, Francesco Acquaroli, sostenuto da una coalizione di centrodestra, e all’europarlamentare dem Matteo Ricci per il centrosinistra, tra i quali è parso chiaro sin da subito, si giocasse una serrata sfida elettorale a due.

Il vincitore delle elezioni regionali nelle Marche è il candidato presidente che ottiene più voti, e non è previsto un ballottaggio. Il consiglio regionale delle Marche è composto da 30 consiglieri oltre al presidente della giunta. 

Da sinistra a destra: Francesco Acquaroli e Matteo Ricci
13:18
Affluenza in calo: al 50%

L'affluenza al voto per le elezioni regionali nelle Marche si attesta attorno al 50%, con circa metà delle 1.572 sezioni pervenute. Se il dato verrà confermato si tratterebbe di una percentuale inferiore di circa nove punti rispetto a quella delle ultime elezioni regionali del 2020 (59,75%)

13:07
Instant poll Youtrend per Sky tg 24: sia Acquaroli che Ricci al 46-50%

L'instant poll di Youtrend per Sky tg 24 da lo stesso risultato sia per Acquaroli sia per Ricci: entrambi i candidati sarebbero al 46-50%

13:04
Instant poll: testa a testa

Secondo gli exit poll realizzati dal consorzio Opinio per Rai, il presidente delle Marche ricandidato per il centrodestra, Francesco Acquaroli, sta in una forbice tra il 48% e il 52% dei consensi, mentre lo sfidante del centrosinistra Matteo Ricci tra il 46% e 50%

13:00
Urne chiuse: inizia lo spoglio

Chi voleva scegliere lo ha fatto: urne chiuse alle 15 in punto, parte il conteggio delle schede che decreterà il prossimo governatore delle Marche

Urne aperte nelle Marche
Operazioni di voto in un seggio ad Ancona
12:49
Lo scrutinio in diretta

Lo scrutinio non si annuncia particolarmente rapido: oltre ai voti sui simboli e a quelli degli aspiranti presidenti, bisogna infatti esaminare le preferenze assegnate ai candidati consiglieri regionali (potevano essere al massimo due, purché di genere diverso).

12:36
Si preannuncia un testa a testa 

Si preannuncia un testa un testa a a testa fra il governatore uscente Francesco Acquaroli e l'europarlamentare dem Matteo Ricci, candidato del centrosinistra. In attesa dei primi exit poll che seguirà la chiusura delle urne alle 15. 

12:28
Affluenza in calo

Affluenza in calo: alle 23 di ieri aveva votato il 37,7%, alle elezioni del 2020 alla stessa ora aveva votato il 42,72% degli elettori. Il dato definitivo dell’affluenza è atteso dopo le 15, orario della chiusura delle urne. Sarà superata la soglia psicologica del 50%?

