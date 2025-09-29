Bologna, punto interrogativo

Gianmarco Marchini
Bologna, punto interrogativo
Elezioni Marche
Elezioni Marche
29 set 2025
Risultati a Fermo delle elezioni nelle Marche, lo spoglio in tempo reale

Come hanno votato i fermani, quasi 150mila alle urne in tutta la provincia, lo scopriremo seguendo la diretta live dello scrutinio. Gli aspiranti consiglieri regionali sono 66

I risultati live delle elezioni regionali nelle Marche: cerca il tuo comune in provincia di Fermo

I risultati live delle elezioni regionali nelle Marche: cerca il tuo comune in provincia di Fermo

Per approfondire:

Fermo, 29 settembre 2025 – Nel Fermano gli aspiranti consiglieri regionali sono 66, vedremo chi l’avrà spuntata seguendo lo spoglio in diretta. E chi tra i 6 candidati presidenti delle Marche otterrà la maggioranza dei voti e quindi il governo delle Marche.

Approfondisci:

Risultati delle elezioni nelle Marche: exit poll, proiezioni e spoglio in diretta

Risultati delle elezioni nelle Marche: exit poll, proiezioni e spoglio in diretta

In provincia sono 149.853 gli elettori chiamati alle urne. A Fermo l’elettore più giovane ha compiuto 18 anni in settimana, mentre quello più anziano ha 102 anni. Rispetto al 2020, ultima tornata delle Regionali, il Fermano è salito dell’1,4% per quanto riguarda il numero di elettori. La provincia di Fermo ha anche 19.271 elettori all’estero.

E’ possibile seguire i risultati in tempo reale del voto in provincia di Fermo nella mappa interattiva qui sotto.

Risultati live: lo spoglio in tempo reale in provincia di Fermo

