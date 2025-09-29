Bologna, punto interrogativo

Elezioni Marche
Elezioni MarcheTutti i risultati provincia per provincia alle elezioni 2025 nelle Marche
29 set 2025
MARISA COLIBAZZI
Elezioni Marche
Tutti i risultati provincia per provincia alle elezioni 2025 nelle Marche

Scrutinio ancora in corso, Ricci avanti solo ad Ancona. Acquaroli vince anche in provincia di Pesaro Urbino

Elezioni Regionali 2025 nelle Marche, scrutatori al lavoro in un seggio di Macerata (foto Calavita)

Ancona, 29 settembre 2025 – Tutti i risultati provincia per provincia alle elezioni nelle Marche (alle ore 19).  Vince, e pure di larga misura, il presidente uscente, Francesco Acquaroli che torna a sedersi sulla poltrona di governatore della Marche, sostenuto da una coalizione di centrodestra in cui Fd’I la fa da assoluto padrone, attestandosi a primo partito sia della coalizione che a livello regionale.  Alle ore 19, le sezioni scrutinate erano 801 su 1572 davanti Acquaroli al 52,17%, mentre il suo principale competitor Matteo Ricci (coalizione del cosiddetto campo largo di centrosinistra) era al 44,7%.

Confermato Francesco Acquaroli alla guida delle Marche: “Grazie al centrodestra unito”. Meloni: “Premiato il suo lavoro”. Risultati in diretta

Questi risultati provincia per provincia

In provincia di Pesaro Urbino, terra di Ricci, una delle sorprese di questa tornata elettorale: su 227 sezioni scrutinate sulle 402 totali, Acquaroli era al 51%, lasciando il candidato di casa al 45,5%. Almeno a Pesaro città, tuttavia, su 69 sezioni su 106, Ricci era al 51,25%, mentre Acquaroli al 44,8%. In provincia di Ancona, l’altra sorpresa: su 239 sezioni (su 468 complessive) Ricci era al 50%, mentre il riconfermato presidente seguiva al 46,4%.  

Mappa interattiva elezioni Marche 2025: i risultati in diretta città per città, cerca il tuo comune

Riflettevano appieno le attese della vigilia i dati della provincia di Macerata, casa di Acquaroli dove, nonostante il dato dell’affluenza sia stato il più basso a livello regionale (47%), il candidato presidente del centrodestra, toccava quota 57,17% su 178 sezioni scrutinate su 321 totali, lasciando Ricci al 39,35%. Nella sua città di residenza, Potenza Picena, Acquaroli viaggiava su un 58,85%, solo 38,13% per Ricci.

Chi è Francesco Acquaroli, presidente delle Marche e meloniano della prima ora: la laurea in economia, l’azienda di famiglia e l’Inter

Significativo anche il dato della provincia di Fermo dove (80 sezioni scrutinate su 168) Acquaroli ha addirittura superato soglia 60% (60,3% per la precisione), mentre Ricci si fermava al 37,2%. Infine, anche ad Ascoli Piceno, dopo un iniziale vantaggio di Ricci, il governatore ha cominciato a prendere il largo: su 136 sezioni sulle 213 totali, si attestava sul 52,08%, Ricci al 46,17%.  

