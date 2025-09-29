Tutti i risultati provincia per provincia alle elezioni 2025 nelle Marche

Ancona, 29 settembre 2025 – Tutti i risultati provincia per provincia alle elezioni nelle Marche (alle ore 19). Vince, e pure di larga misura, il presidente uscente, Francesco Acquaroli che torna a sedersi sulla poltrona di governatore della Marche, sostenuto da una coalizione di centrodestra in cui Fd’I la fa da assoluto padrone, attestandosi a primo partito sia della coalizione che a livello regionale. Alle ore 19, le sezioni scrutinate erano 801 su 1572 davanti Acquaroli al 52,17%, mentre il suo principale competitor Matteo Ricci (coalizione del cosiddetto campo largo di centrosinistra) era al 44,7%.

Questi risultati provincia per provincia

In provincia di Pesaro Urbino, terra di Ricci, una delle sorprese di questa tornata elettorale: su 227 sezioni scrutinate sulle 402 totali, Acquaroli era al 51%, lasciando il candidato di casa al 45,5%. Almeno a Pesaro città, tuttavia, su 69 sezioni su 106, Ricci era al 51,25%, mentre Acquaroli al 44,8%. In provincia di Ancona, l’altra sorpresa: su 239 sezioni (su 468 complessive) Ricci era al 50%, mentre il riconfermato presidente seguiva al 46,4%.

Riflettevano appieno le attese della vigilia i dati della provincia di Macerata, casa di Acquaroli dove, nonostante il dato dell’affluenza sia stato il più basso a livello regionale (47%), il candidato presidente del centrodestra, toccava quota 57,17% su 178 sezioni scrutinate su 321 totali, lasciando Ricci al 39,35%. Nella sua città di residenza, Potenza Picena, Acquaroli viaggiava su un 58,85%, solo 38,13% per Ricci.

Significativo anche il dato della provincia di Fermo dove (80 sezioni scrutinate su 168) Acquaroli ha addirittura superato soglia 60% (60,3% per la precisione), mentre Ricci si fermava al 37,2%. Infine, anche ad Ascoli Piceno, dopo un iniziale vantaggio di Ricci, il governatore ha cominciato a prendere il largo: su 136 sezioni sulle 213 totali, si attestava sul 52,08%, Ricci al 46,17%.