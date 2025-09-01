Salvini nelle Marche per i ‘suoi’ candidati: “Con la vittoria di Acquaroli mi accontento che la Lega sia secondo partito”

Sirolo (Ancona), 1 settembre 2025 – "Mi accontento che la Lega sia il secondo partito ma in seconda cifra", ovviamente con la vittoria del centrodestra di Francesco Acquaroli. Il vicepremier Matteo Salvini fissa l'asticella per le regionali del 28 e 29 settembre che, spiega, "sono molto importanti, perché le Marche saranno la prima regione al voto, che apre la strada, traccia il solco e (scherzando, ndr) da' l'indirizzo ai talk show".

Il ministro Salvini a Sirolo per presentare i candidati della Lçega alle regionali delle Marche

Il segretario federale ha caricato la platea di maggiorenti e candidati della Lega all'hotel Monteconero di Sirolo, parlando di temi nazionali, internazionali ma anche locali, a partire dall'alta velocità sulla linea adriatica. "Primi cantieri nel 2027", ha promesso.

Poi i cavalli di battaglia della Lega, dallo stop all'immigrazione irregolare ("il problema non è l'armata rossa, ma i troppi clandestini islamici, il terrorismo islamico è il cancro del mondo") al calo delle tasse ("pace fiscale, aumento del tetto per la flat tax") e via così. "In legge di bilancio - ha detto - metteremo il massimo storico di risorse su sanità e famiglie, i dati di oggi ci dicono che la disoccupazione è ai minimi storici, con il centrodestra prenotiamo già la prossima legislatura di governo fino al 2027, elettori permettendo ovviamente".

Di fianco a lui la segretaria regionale della Lega, Giorgia Latini, l'onorevole Mirco Carloni, il governatore Francesco Acquaroli, il cui discorso è stato salutato da un grande applauso.

Poche parole sul candidato del centrosinistra, l'europarlamentare Matteo Ricci. "Non ci interessa fare campagna elettorale sulle inchieste, gli lasciamo fare gli spot". Poi l'appello ai candidati della Lega. "Lasciamo alla sinistra la rabbia, noi dobbiamo parlare a chi non va più a votare". Quanto a Pontida, il 21 settembre, una settimana prima del voto, "troveremo il modo di collegarla con il cuore delle Marche e daremo una dispensa ai candidati marchigiani".

A margine dell’evento elettorale, Matteo Salvini ha incontrato, in forma privata, Alessandra Verni, la madre di Pamela Mastropietro, la 18enne romana, uccisa e fatta a pezzi nel gennaio del 2018, i cui resti furono ritrovati in due trolley a Casette Verdini, nel maceratese.