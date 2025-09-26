Marche, l’ultimo confronto

Alessandro Caporaletti
Marche, l’ultimo confronto
Elezioni Marche
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
Elezioni MarcheChi sono i candidati a presidente della Regione Marche
26 set 2025
MARISA COLIBAZZI
Elezioni Marche
WhatsAppXPrint
Naviga nell'articolo:

1

Chi sono i candidati a presidente della Regione Marche

2

Francesco Acquaroli

3

Matteo Ricci

4

Lidia Mangani

5

Claudio Bolletta

6

Francesco Gerardi

7

Beatrice Marinelli

  1. Home
  2. Elezioni Marche
  3. Chi sono i candidati a presidente della Regione Marche

Chi sono i candidati a presidente della Regione Marche

Sono sei in tutto: da dove vengono, da quali partiti sono sostenuti e cosa propongono nei loro programmi di governo. La nostra guida al voto per l'imminente tornata elettorale

Da sinistra, dall'alto in senso orario: Matteo Ricci, Francesco Acquaroli, Beatrice Marinelli, Francesco Gerardi, Lidia Mangani e Claudio Bolletta

Ufficialmente una corsa a sei, tanti sono i candidati che si contendono la vittoria per la presidenza della Regione Marche alle elezioni del 28 e 29 settembre per il rinnovo della figura del governatore e del consiglio regionale. Di fatto, nulla togliendo ai quattro outsider, Claudio Bolletta (sostenuto da Democrazia Sovrana Popolare); Francesco Gerardi (Forza del Popolo) e le due candidate ‘rosa’: Lidia Mangani (Rifondazione Comunista e Comunisti Italiani) e Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione) si tratta di una sfida elettorale che ha tutto il sapore di una corsa a due tra il presidente uscente, Francesco Acquaroli, sostenuto da una coalizione di centro destra, e il dem Matteo Ricci che gli contende lo scranno presidenziale e mira a riportare il centrosinistra nelle stanze dei bottoni di Palazzo Raffaello.
Prova ne è anche il fatto che i confronti elettorali in programma hanno solo questi due protagonisti, con buona pace degli altri quattro.

Continua a leggere questo articolo

Per approfondire:
Articolo
Elezioni nelle Marche 2025, la guida al voto
Articolo
Elezioni nelle Marche: tutti i nomi dei 526 candidati

© Riproduzione riservata