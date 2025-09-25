I soliti violenti

Sergio Gioli
I soliti violenti
Elezioni Marche
Elezioni nelle Marche 2025, la guida al voto
25 set 2025
LUCIA GENTILI
Elezioni Marche
Elezioni nelle Marche 2025, la guida al voto

Urne aperte domenica 28 (dalle 7 alle 23) e lunedì 29 settembre (dalle 7 alle 15) per quasi 1 milione e 300mila marchigiani. Le diverse possibilità di scelta sulle schede. Gli errori da evitare nella cabina elettorale. Sono 6 i candidati alla presidenza della Regione

Elezioni nelle Marche, si vota per eleggere il consiglio regionale e il Governatore

Domenica 28 e lunedì 29 settembre si vota per l’elezione del presidente della Giunta regionale delle Marche e per il rinnovo del Consiglio regionale. I candidati per la presidenza in Regione sono 6: il governatore uscente Francesco Acquaroli di FdI (centrodestra); l'europarlamentare del Pd ed ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci (centrosinistra), poi Claudio BollettaLidia ManganiBeatrice Marinelli e Francesco Gerardi

Sono in tutto 18 le liste presentate, per 526 candidati che si contendono i 30 posti in consiglio regionale.

Gli elettori marchigiani aventi diritto al voto chiamati alle urne saranno circa 1 milione e 300 mila (1.263.236 per la precisione). 

Alle ultime elezioni regionali, che si sono svolte nel 2020, Acquaroli ha vinto conquistando il 49,13% dei voti; Maurizio Mangialardi, frontman del centrosinistra ottenne il 37,29%. Si votò il 20 e il 21 settembre, fu una svolta storica per la regione dopo anni di amministrazioni di centrosinistra e si registrò un’affluenza alle urne del 59,75%,  il 10% in più rispetto alle elezioni del 2015. 

Continua a leggere questo articolo

