Elezioni nelle Marche 2025, la guida al voto

Domenica 28 e lunedì 29 settembre si vota per l’elezione del presidente della Giunta regionale delle Marche e per il rinnovo del Consiglio regionale. I candidati per la presidenza in Regione sono 6: il governatore uscente Francesco Acquaroli di FdI (centrodestra); l'europarlamentare del Pd ed ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci (centrosinistra), poi Claudio Bolletta, Lidia Mangani, Beatrice Marinelli e Francesco Gerardi.

Sono in tutto 18 le liste presentate, per 526 candidati che si contendono i 30 posti in consiglio regionale.

Gli elettori marchigiani aventi diritto al voto chiamati alle urne saranno circa 1 milione e 300 mila (1.263.236 per la precisione).

Alle ultime elezioni regionali, che si sono svolte nel 2020, Acquaroli ha vinto conquistando il 49,13% dei voti; Maurizio Mangialardi, frontman del centrosinistra ottenne il 37,29%. Si votò il 20 e il 21 settembre, fu una svolta storica per la regione dopo anni di amministrazioni di centrosinistra e si registrò un’affluenza alle urne del 59,75%, il 10% in più rispetto alle elezioni del 2015.