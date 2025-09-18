Schlein lancia l’attacco finale : "Uniti andiamo a vincere con Ricci"

Pesaro, 18 settembre 2025 – In duemila hanno atteso l’arrivo di Elly Schlein. La segretaria del Partito Democratico è arrivata nella città dove Matteo Ricci, candidato presidente alla Regione Marche, s’è fatto le ossa, con l’obiettivo di rinsaldare le fila della maxi coalizione di sinistra e sferrare l’attacco finale... "Fino alla vittoria". Lo slogan si legge nei volantini d’invito alla manifestazione che ieri a Piazzale della Libertà, in zona mare, ha radunato l’armata composta da sette liste. Dalle province marchigiane sono arrivati sei pullman, non proprio pieni. "Ad occhio sono duemila persone" perché, anche nell’era dell’intelligenza artificiale, il calcolo, a spanne, resta quello delle forze dell’ordine. L’attivista Pd sente e protesta, scherzando: "Siamo diecimila". Sa, vista la capacità limitata e il dispiegamento di agenti in servizio che non può essere vero, ma a molti dei presenti piace crederlo: "Siamo tanti".

Siete uniti? E’ la domanda del cronista fatta ad un attivista pentastellato che tiene alta la bandiera del Movimento 5 Stelle, colonna portante del campo largo insieme ad Alleanza Verdi e Sinistra. "Speriamo. Diciamo che ce lo auguriamo – dice– un avvicinamento alle nostre posizioni quelli del Pd l’hanno fatto. Gli diamo fiducia. Il programma è stato scritto insieme. Ci sono venuti incontro su una nostra battaglia storica come il salario minimo. L’hanno fatta propria. Va benissimo". E poi? "Non saremmo mai entrati in questa coalizione senza un no all’inceneritore. Noi saremo i cani da guardia di questa giunta, in caso di vittoria. Anche perché gli insulti che ci arrivano sui social per aver stretto l’alleanza sono pesanti. Non tutti gli attivisti erano d’accordo. Ma dobbiamo crederci, se vogliamo portare avanti il cambiamento".

Lo spirito è alto. È aiutato dall’"energia popolare" di Stefano Bonaccini – arrivato puntualissimo, prima del candidato Ricci per arringare anche lui la folla di elettori –, ma anche dal repertorio di Mirko Casadei che tra “simpatia“ e la “mazurka di periferia“ ha dimostrato, al pari dell’altro, come si toccano le corde del popolo di sinistra. "Matteo è un amico" ha detto Casadei. La piazza di Pesaro ha scaldato i cuori a tanti militanti di sinistra con il sapore antico di chi nelle lotte ad armi impari si galvanizza. "Perché il centrodestra porta nelle Marche, i generali della Meloni? E’ evidente: hanno paura di perdere" è il ritornello degli attivisti alle televisioni nazionali arrivate a Pesaro. Ad animare le bandiere è stato il vento della lotta proPalestina e antifascista; della lotta arcobaleno alle disuguaglianze; della lotta per l’emancipazione femminile con il gruppo agguerritissimo delle Democratiche. Gli applausi sono stati scroscianti quando la segretaria ha cavalcato i temi intramontabili della scuola inclusiva; del diritto per i giovani di restare in Italia con opportunità occupazionali reali. Una a una Schlein ha garantito che le cinque promesse fatte da Matteo Ricci per "ricucire le Marche", minacciate dallo spopolamento dell’entroterra, sono realizzabili "trasporto scolastico gratuito incluso".

Perché? "Semplicemente perché – ha detto Schlein chiudendo la serata – sono soluzioni già diventate realtà in altre regioni. Abbattere le rette degli asili nido si può fare: io e Bonaccini l’abbiamo già fatto con i soldi del Fondo sociale europeo. E’ doloroso sottolinearlo alla prima donna, presidente del Consiglio di questo Paese, ma è giusto ribadirlo. Perché quando tagliano sul sociale, sulla sanità pubblica, sulla scuola Giorgia Meloni ed Acquaroli sanno benissimo che il carico di cura ricadrà sulle famiglie e in definitiva sulle donne". Dopo 45 minuti di intervento, è arrivato l’affondo finale: "Andiamo, uniti si vince".