Verso le regionali, Schlein ad Ancona con Ricci: “Sanità marchigiana in crisi, allarme salute mentale nei giovani”

Ancona, 2 settembre 2025 – La segretaria Dem Elly Schlein oggi nelle Marche per sostenere la candidatura alle regionali di Matteo Ricci. Ieri era stata la volta di Matteo Renzi per l’europarlamentare Pd. E anche del vice premier Salvini a Sirolo per Francesco Acquaroli.

“Il futuro della sanità è negli ospedali di comunità”

"La sanità del futuro è del territorio: case della comunità e ospedali di comunità. Cose che Meloni e il governo di destra stano tagliando anche nei fondi del Pnrr perché non credono nella sanità diffusa". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, parlando con i giornalisti davanti all'ospedale regionale di Torrette di Ancona, per un'iniziativa elettorale in favore di Ricci, candidato del centrosinistra alla guida della Regione Marche. Per la leader dem, il governo "taglia e rivendica di aver fatto il più grande investimento nella sanità". "E' una bugia - ha spiegato -: Meloni sa che la spesa sanitaria si calcola sul Pil e questa è scesa ai minimi storici da quando è presidente". "Basta a chi vuole tagliare la sanità pubblica per favorire quella privata - ha detto ancora Schlein -, perché qualche membro di governo ha partecipazioni nelle cliniche private con un gigantesco conflitto di interessi. Vogliamo la sanità pubblica di Tina Anselmi, ex partigiana e cattolica democratica, che voleva una sanità che curasse chi da solo non ce la fa".

“Aumentate liste d’attesa e mobilità passiva”

"La sanità marchigiana è in crisi, in questi cinque anni è peggiorato tutto: sono aumentate le liste d'attesa, è aumentata la mobilità passiva e 150mila marchigiani non si curano più. Per noi la priorità è garantire il diritto alla salute per tutti, per questo ci batteremo affinché il sistema sanitario nazionale venga finanziato al 7% del PIL, è necessario per assumere nuovi medici e infermieri". Così Matteo Ricci, davanti all'ospedale di Torrette di Ancona.

"L'Oms oggi ci dice che un adolescente su 7 ha problemi di salute mentale. Le Marche sono ultime in Italia rispetto a questo tema, ed è una vergogna. Non vedere tutto ciò significa non vedere uno dei problemi emergenti del nostro territorio che riguarda migliaia di famiglie marchigiane - dichiara Ricci - Gli altri chiudono gli occhi di fronte a queste difficoltà, noi invece risponderemo mettendo lo psicologo di comunità e lo psicologo nelle scuole, andremo incontro all'esigenza non solo di mappare i nuovi bisogni, ma di dargli finalmente delle risposte. Non accetteremo mai la privatizzazione strisciante della sanità che la destra ha portato avanti in questi cinque anni, per noi la sanità pubblica è un diritto, ci batteremo affinché il diritto alla cura sia garantito a tutti".