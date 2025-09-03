Sfida in famiglia, Calamante (il figlio): "Abbiamo visioni diverse. Ma io non le farò sconti"

Valerio Massimo Calamante cosa l’ha spinta a candidarsi con una civica che appoggia Acquaroli?

"Una logica conseguenza delle mie inclinazioni politiche, non partitiche perché sono un civico e ci tengo a mantenere questa connotazione ma non per superiorità. I partiti solo l’ossatura della nostra politica e li rispetto ma io mi sento più legato alla comunità. Se c’è un problema non mi piace abdicare, lo affronto. La spinta me l’ha data il presidente del consiglio regionale Dino Latini con cui ho condiviso diverse esperienze politiche. Cerco di progettare un futuro migliore, soprattutto da quando sono padre e ho figli. Ho iniziato ad interessarmi di politica dall’età di 14 anni, da quando mia madre si è candidata a sindaco di Filottrano. In casa già si parlava di scelte".

Sua madre Patrizia Pesaresi appoggia la civica di Ricci presidente. Guerra in famiglia?

"Non credo ci sia, come diceva Pertini ’combatterò strenuamente ma in primo luogo mi impegnerò affinché tu possa esprimere liberamente il tuo pensiero’. Io e mia madre non condividiamo la stessa visione del mondo ma ciò non toglie che ciascuno lo manifesti liberamente. Io lotterò fino alla morte affinché siano le mie idee ad essere portate avanti, nella consapevolezza che la politica deve essere la somma di esperienze e sensibilità multiformi. Sono per preservare la nostra cultura italiana, i nostri valori e le tradizioni".

Chi ha detto per primo che si candidava?

"Io, avevo iniziato già un percorso con la presidenza e lei lo sapeva ma credo che non sia discriminante chi abbia scelto prima e chi dopo. Qualcuno considera questo come un errore di marketing, di scarsa lungimiranza per la campagna elettorale, potrebbe essere vero ma non ho mai anteposto interessi personali al servizio della comunità".

Cosa ha detto a sua madre quando si è candidata?

"Che non le avrei fatto sconti. Poi l’abbiamo presa a ridere".

In famiglia è già campagna elettorale, chi voteranno?

"Il voto è segreto ma si chiede a tutti, poi vince chi convince. Mio padre condivide le mie idee, speriamo voti me".