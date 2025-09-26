Sondaggio fake sulle imminenti regionali Marche, esposto di Fratelli d’Italia

Ancona, 26 settembre 2025 – La campagna dei veleni finisce a carte bollate. A meno due giorni dalle elezioni regionali nelle Marche Fratelli d'Italia - per voce di Giovanni Donzelli, deputato e responsabile dell'organizzazione - fa sapere di "avere presentato un esposto ad Agcom e Procura della Repubblica di Ancona per un finto sondaggio realizzato sul voto della Regione Marche e diffuso in questi giorni".

"Saranno le autorità competenti a valutare questa condotta - avverte FdI -, avvenuta peraltro in un periodo vietato dalla legge, che a noi appare come una pericolosa diffusione di fake news". Nel mirino di FdI ci sono "alcuni esponenti del Pd, tra cui Alessia Morani (ex sottosegretario e candidata in Regione), che "hanno fatto esplicito riferimento (al sondaggio, ndr) sui social network".

"Evidentemente qualcuno - aggiunge FdI -, producendo una falsa carta intestata, ha inventato un sondaggio con l'intento di 'spingere' Ricci. Numeri creati ad hoc per provare a trarne un beneficio: la rilevazione fasulla ha girato di chat in chat, prima tra politici e giornalisti, poi tra comuni cittadini. Gli ultimi colpi di coda di una sinistra che era partita trionfante, convinta di vincere e che inizia ad assumere la consapevolezza che si scontrerà ancora una volta contro la realtà del buongoverno di Meloni in Italia e di Acquaroli nelle Marche".

Prima della nota di FdI, Swg aveva smentito di avere realizzato, commissionato e diffuso "il sondaggio di opinione sulle elezioni nelle Marche che sta circolando nelle ultime ore, recante data 25 settembre 2025 e nel quale sono presenti diversi scenari in base all’affluenza", bollandolo come "falso" e riservandosi ogni strumento di tutela legale.