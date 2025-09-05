Zes, Acquaroli respinge le critiche: "Grande occasione da cogliere"

Davide Ippaso ha esordito dicendo che Società Autostrade ha dirottato altrove le risorse per la realizzazione del casellino sud a Pesaro. A lui risulta che non sarà più fatto. Il direttore comunale di Confesercenti ha lanciato in pasto al pubblico – intervenuto ieri al Hotel Clipper all’incontro per la sua candidatura alle regionali nella lista civica Marchigiani per Acquaroli – l’aggiornamento riguardo alla storia infinita collegata alle opere compensative che Società Autostrade avrebbe dovuto portare avanti a Pesaro da quel dì. Invece da un anno i cantieri sono fermi.

Ippaso non si è parlato addosso. Piuttosto s’è giocato l’asso nella manica: Francesco Acquaroli, candidato al secondo mandato da presidente delle Marche, ha accettato di essergli al fianco per un lancio, in grande stile, della sua discesa in campo. Unica invitata, anche tra i colleghi di lista, Fabrizia Gibiino con cui Ippaso fa il ticket elettorale. Con Acquaroli presente, Ippaso ha delineato un progetto di viabilità alternativa che "se concretizzato – ha detto – potrebbe risolvere diverse criticità, non ultimo il problema sicurezza lungo la Statale 16, nel tratto Pesaro-Fano. Abbiamo un casello decentrato a Pesaro e un casello decentrato a Fano con le due città collegate in modo insufficiente da una statale poiché la maggioranza delle aziende sono nell’entroterra. Perché non fare in via dei Canonici un casello unico, collegato sia a Santa Veneranda e a Fenile, da realizzare attirando i fondi Anas e di Società Autostrade?". Più della viabilità, a scaldare il pubblico in sala è stato Acqauroli quando ha toccato il tema del lavoro e della politica industriale per il rilancio delle Marche, regione in transizione economica a cui è stata riconosciuta la Zes, zona economica speciale.

Acquaroli è riuscito ad infondere fiducia se una signora sulla sessantina alla fine del suo intervento si è confessata: "presidente – ha detto – deve pensare al lavoro dei marchiagiani. Mio marito, dopo tanti anni di servizio in una cooperativa è stato messo in regola solo quest’anno, all’età di 60 anni. Io facendo le pulizie nelle case, più di 300 euro al mese non riesco a racimolare. Non ho garanzie, non ho paracadute per la vecchiaia. E’ grave". Il presidente ha accolto quelle parole riconfermando quanto aveva appena detto: "I numeri di questi primi cinque anni di governo regionale confermano che si sta lavorando per risollevare le sorti economiche di una grande regione come le Marche. La Zes è un’opportunità da cogliere. Le critiche del centrosinistra, francamente, mi sorprendono".