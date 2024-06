Elezioni comunali Veneto, tutti i sindaci: risultati in diretta

Venezia, 10 giugno 2024 – È iniziato lo spoglio delle schede nei 309 Comuni del Veneto andati alle urne per il rinnovo dell’amministrazione comunale. Sono solo 24 le città sopra i 15mila abitanti – tra cui Rovigo, l’unico capoluogo al voto di questa tornata elettorale – quindi entro sera dovrebbero esserci i nomi dei primi 285 sindaci che, se non ci saranno intoppi e colpi di scena, verranno eletti al primo turno.

Dopo l’apertura delle urne alle 14, è iniziata la conta delle schede valide e dei voti per i diversi candidati alla carica di sindaco, le liste in campo e le preferenze dei futuri consiglieri comunali. Per seguire il risultato in diretta del tuo Comune, clicca qui.

Un dato allarmante è uscito dalle urne: il Veneto è tra i fanalini di coda in Italia per l’affluenza delle amministrative. Solo il 59,28% degli elettori è andato a votare, quasi otto punti in meno rispetto all’ultima tornata (67,23). I più diligenti sono stati i padovani (71,84), i peggiori gli abitanti delle Belluno (55,76). A Rovigo città ha votato il 60,55% degli aventi diritto, mentre nei tre nuovi Comuni per la prima volta al voto, l’esordio è stato buono solo per la padovana Santa Caterina d'Este (75,73), restano invee sotto la media regionale la cittadina vicentina di Sovizzo (57,20) e la bellunese Setteville (52,55).

La terra di Zaia scende così al 12esimo posto nella lista dell’affluenza delle regioni, dopo il Veneto ci sono solo la Calabria (59,01), la Liguria (58,79) – travolta dallo scandalo politico delle presunti tangenti Totti – e il Molise (58,52). È il Lazio la regione con il maggio numero di votanti (69,65).

Puoi seguire lo spoglio in diretta del tuo Comune nella mappa qui sotto.