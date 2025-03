A Tipicità un viaggio nel giornalismo

Ancora un giorno di confronti e di incontri, un viaggio tra sapori e possibilità nei padiglioni di Fermo forum allestiti per Tipicità, il festival del made in Marche. Ieri l’ordine regionale dei giornalisti ha tenuto proprio qui un’assemblea a cui ha preso parte a distanza la direttrice dei nostri giornali Agnese Pini, per parlare di informazione, del bisogno che c’è di un giornalismo che sappia usare le parole giuste, che sappia costruire cultura e custodire i diritti di tutti. Un momento di riflessione è stato dedicato alle donne che lavorano proprio nel giorno in cui si celebra in tutto il mondo la donna. E ancora, ‘Radici Future’, è stato il momento di confronto su innovazione, sostenibilità e crescita nel mercato attuale nell’ambito di Tipicità e vede tra i protagonisti Confindustria Fermo. Il presidente Fabrizio Luciani ha detto: "Partecipiamo con un momento di approfondimento che vuole offrire uno spaccato economico all’interno del mondo dell’agroalimentare. Un settore che cresce e che attira sempre più giovani. Un mondo fatto di tradizione ma di grandi investimenti nella tecnologia. Vogliamo capire come le aziende si devono organizzare per essere competitive. Sono due i cambiamenti da affrontare: il primo interno, dal punto di vista dei processi aziendali e delle risorse umane, il secondo esterno, il modo di approcciare e restare sui mercati".

A tirare le conclusioni Graziella Ciriaci, presidente della sezione Agroalimentare di Confindustria Fermo. "Il nostro settore è in continua evoluzione. Come associazione dobbiamo e vogliamo essere al fianco delle imprese in questo percorso di cambiamento. Quest’anno Tipicità ha scelto come claim ‘Connessioni, formazione e futuro’ tre parole che sono parte di una strategia di crescita non più rinviabile anche nel Fermano". A Tipicità si parla molto di vino, se n’è discusso con il direttore generale della Banca di Ripatransone e del Fermano, Vito Verdecchia che ha ricordato il calendario delle celebrazioni per i 120 anni dell’Istituto, di cui la partecipazione a Tipicità è il terzo appuntamento.